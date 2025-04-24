https://uz.sputniknews.ru/20250424/tashkent-meditsinskiy-universitet-postanovleniye-49029002.html

Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет

Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет

Sputnik Узбекистан

Прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года

2025-04-24T14:14+0500

2025-04-24T14:14+0500

2025-04-24T14:18+0500

общество

узбекистан

постановление

президент узбекистана

вузы

медицина

студенты

университет

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/17/20201036_0:33:2886:1656_1920x0_80_0_0_ce2c13a22a682c9628a3d3fe6abe0a47.jpg

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст.В соответствии с документом:Указано, что университет является ведущим высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров для медицинской сферы.Кроме того,В структуре университета создадут Фонд развития Ташкентского государственного медицинского университета, который будет пополняться за счет благотворительных пожертвований.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент медицинские вузы объединение университет прием студенты