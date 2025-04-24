Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет
14:14 24.04.2025 (обновлено: 14:18 24.04.2025)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкНа стенде Главного военного медицинского управления, представленного в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021"
© Sputnik / Kirill Kallinikov/
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Прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст.
"Согласно постановлению, Ташкентский государственный медицинский университет будет создан на базе Ташкентской медицинской академии, Ташкентского педиатрического медицинского института и Ташкентского государственного стоматологического института", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Ташкентской медицинской академии создадут Медицинский научно-инновационный исследовательский институт;
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии будет реорганизован в Ургенчский государственный медицинский институт;
многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии, клинику Ташкентского педиатрического медицинского института и клинику Ташкентского государственного стоматологического института переименуют в клиники Ташкентского государственного медицинского университета;
Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентской медицинской академии будут переименованы в Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентского государственного медицинского университета;
академические лицеи при Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте переименуют в академические лицеи №№ 1, 2 и 3 Ташкентского государственного медицинского университета.
"Приведение образовательных программ в соответствие с международными медицинскими образовательными стандартами, внедрение основанных на компетенциях медицинских образовательных программ определено как одна из основных задач и направлений деятельности университета", — говорится в сообщении.
Указано, что университет является ведущим высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров для медицинской сферы.
Кроме того,
начиная с 2025/2026 учебного года поэтапно на уровне магистратуры будут формировать отдельные группы с обучением на иностранных языках;
специализированные медицинские центры и медицинские учреждения Ташкента определены в качестве баз для клинической практики студентов университета;
прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года.
"Начиная с 2025/2026 учебного года все студенты, обучающиеся в Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте, продолжат обучение в Университете. Выпускникам диплом университета выдается в установленном порядке", — говорится в сообщении.
В структуре университета создадут Фонд развития Ташкентского государственного медицинского университета, который будет пополняться за счет благотворительных пожертвований.