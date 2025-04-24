Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250424/tashkent-meditsinskiy-universitet-postanovleniye-49029002.html
Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет
Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет
Sputnik Узбекистан
Прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года
2025-04-24T14:14+0500
2025-04-24T14:18+0500
общество
узбекистан
постановление
президент узбекистана
вузы
медицина
студенты
университет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/17/20201036_0:33:2886:1656_1920x0_80_0_0_ce2c13a22a682c9628a3d3fe6abe0a47.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст.В соответствии с документом:Указано, что университет является ведущим высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров для медицинской сферы.Кроме того,В структуре университета создадут Фонд развития Ташкентского государственного медицинского университета, который будет пополняться за счет благотворительных пожертвований.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/17/20201036_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_a603b540272144f99770c93a1c3b7035.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент медицинские вузы объединение университет прием студенты
ташкент медицинские вузы объединение университет прием студенты

Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет

14:14 24.04.2025 (обновлено: 14:18 24.04.2025)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкНа стенде Главного военного медицинского управления, представленного в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021"
На стенде Главного военного медицинского управления, представленного в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст.
"Согласно постановлению, Ташкентский государственный медицинский университет будет создан на базе Ташкентской медицинской академии, Ташкентского педиатрического медицинского института и Ташкентского государственного стоматологического института", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Ташкентской медицинской академии создадут Медицинский научно-инновационный исследовательский институт;
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии будет реорганизован в Ургенчский государственный медицинский институт;
многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии, клинику Ташкентского педиатрического медицинского института и клинику Ташкентского государственного стоматологического института переименуют в клиники Ташкентского государственного медицинского университета;
Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентской медицинской академии будут переименованы в Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентского государственного медицинского университета;
академические лицеи при Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте переименуют в академические лицеи №№ 1, 2 и 3 Ташкентского государственного медицинского университета.
"Приведение образовательных программ в соответствие с международными медицинскими образовательными стандартами, внедрение основанных на компетенциях медицинских образовательных программ определено как одна из основных задач и направлений деятельности университета", — говорится в сообщении.
Указано, что университет является ведущим высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров для медицинской сферы.
Кроме того,
начиная с 2025/2026 учебного года поэтапно на уровне магистратуры будут формировать отдельные группы с обучением на иностранных языках;
специализированные медицинские центры и медицинские учреждения Ташкента определены в качестве баз для клинической практики студентов университета;
прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года.

"Начиная с 2025/2026 учебного года все студенты, обучающиеся в Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте, продолжат обучение в Университете. Выпускникам диплом университета выдается в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В структуре университета создадут Фонд развития Ташкентского государственного медицинского университета, который будет пополняться за счет благотворительных пожертвований.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0