https://uz.sputniknews.ru/20250426/uzbekistan-belarus-obsujdayut-novye-proekty-v-selskom-xozyaystve-49054172.html

Узбекистан и Беларусь обсуждают новые проекты в сельском хозяйстве – подробности

Узбекистан и Беларусь обсуждают новые проекты в сельском хозяйстве – подробности

Sputnik Узбекистан

Речь идет о расширения сотрудничества в картофелеводстве, животноводстве выращивании льна и цветоводстве и не только.

2025-04-26T17:25+0500

2025-04-26T17:25+0500

2025-04-26T17:25+0500

беларусь

узбекистан

сельское хозяйство

министерство сельского хозяйства узбекистана

картофель

молочная продукция

цифровые технологии

инновации

посол

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан и Беларусь обсуждают вопросы расширения сотрудничества в перспективных направлениях сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РУз.По информации ведомства, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов провел встречу с послом республики Узбекистан в Беларуси Рахматуллой Назаровым. В ходе беседы участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью, а также текущее состояние реализуемых проектов. Стороны высоко оценили результаты совместных проектов в области сельского хозяйства, запущенных в последние годы, и обменялись мнениями о достигнутых практических результатах. В частности, было отмечено, что проекты по выращиванию голубики и развитию птицеводства начали приносить первые положительные результаты.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы организации обмена опытом, отправки узбекских специалистов в Беларусь, а также внедрения цифровых и инновационных технологий в животноводстве. По итогам встречи собеседники договорились разработать конкретные шаги и предложения по расширению существующих проектов, продвижению новых инициатив и дальнейшему развитию многопрофильного сотрудничества в области сельского хозяйства.

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