https://uz.sputniknews.ru/20250426/uzbekistan-belarus-obsujdayut-novye-proekty-v-selskom-xozyaystve-49054172.html
Узбекистан и Беларусь обсуждают новые проекты в сельском хозяйстве – подробности
Узбекистан и Беларусь обсуждают новые проекты в сельском хозяйстве – подробности
Sputnik Узбекистан
Речь идет о расширения сотрудничества в картофелеводстве, животноводстве выращивании льна и цветоводстве и не только.
2025-04-26T17:25+0500
2025-04-26T17:25+0500
2025-04-26T17:25+0500
беларусь
узбекистан
сельское хозяйство
министерство сельского хозяйства узбекистана
картофель
молочная продукция
цифровые технологии
инновации
посол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38087309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02276a81f23d7485c6ca097314be3025.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан и Беларусь обсуждают вопросы расширения сотрудничества в перспективных направлениях сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РУз.По информации ведомства, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов провел встречу с послом республики Узбекистан в Беларуси Рахматуллой Назаровым. В ходе беседы участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью, а также текущее состояние реализуемых проектов. Стороны высоко оценили результаты совместных проектов в области сельского хозяйства, запущенных в последние годы, и обменялись мнениями о достигнутых практических результатах. В частности, было отмечено, что проекты по выращиванию голубики и развитию птицеводства начали приносить первые положительные результаты.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы организации обмена опытом, отправки узбекских специалистов в Беларусь, а также внедрения цифровых и инновационных технологий в животноводстве. По итогам встречи собеседники договорились разработать конкретные шаги и предложения по расширению существующих проектов, продвижению новых инициатив и дальнейшему развитию многопрофильного сотрудничества в области сельского хозяйства.
беларусь
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38087309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f078ddf4f6d51f674acb6e8cfbaed38.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан беларусь животноводство картофелеводство сельское хозяйство цифровые технологии минсельхоз
узбекистан беларусь животноводство картофелеводство сельское хозяйство цифровые технологии минсельхоз
Узбекистан и Беларусь обсуждают новые проекты в сельском хозяйстве – подробности
Речь идет о расширения сотрудничества в картофелеводстве, животноводстве выращивании льна, цветоводстве и не только.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Узбекистан и Беларусь обсуждают вопросы расширения сотрудничества в перспективных направлениях сельского хозяйства. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства РУз.
По информации ведомства, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов провел встречу с послом республики Узбекистан в Беларуси Рахматуллой Назаровым.
В ходе беседы участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью, а также текущее состояние реализуемых проектов. Стороны высоко оценили результаты совместных проектов в области сельского хозяйства, запущенных в последние годы, и обменялись мнениями о достигнутых практических результатах. В частности, было отмечено, что проекты по выращиванию голубики и развитию птицеводства начали приносить первые положительные результаты.
"В рамках встречи также были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в перспективных направлениях, таких как картофелеводство, животноводство, выращивание льна и цветоводство. Министр особо подчеркнул важность опыта Беларуси в производстве картофеля и молочных продуктов для Узбекистана. Отмечена целесообразность реализации новых проектов в указанных направлениях", – говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы организации обмена опытом, отправки узбекских специалистов в Беларусь, а также внедрения цифровых и инновационных технологий в животноводстве.
"Применение современных технологий играет важную роль в повышении эффективности сельского хозяйства", – отметили стороны.
По итогам встречи собеседники договорились разработать конкретные шаги и предложения по расширению существующих проектов, продвижению новых инициатив и дальнейшему развитию многопрофильного сотрудничества в области сельского хозяйства.