https://uz.sputniknews.ru/20250428/prezident-rossii-poblagodaril-armiyu-kndr-za-pomosch-v-osvobojdenii-kurskoy-oblasti-49072608.html

Президент России поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Президент России поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Sputnik Узбекистан

Путин: Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества

2025-04-28T12:50+0500

2025-04-28T12:50+0500

2025-04-28T14:49+0500

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщается на сайте Кремля.Как отмечается, в разгроме вторгшихся на российскую территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии — в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР от 19 июня 2024 года. В частности, согласно статье 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря президента РФ, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор.Напомним, что украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1 100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://uz.sputniknews.ru/20250426/rossiyskie-voennye-osvobodili-kurskuyu-oblast-49053462.html

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