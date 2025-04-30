https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-rossiya-kontrol-soblyudenie-prav-grajdan-49109444.html

Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан

Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили в Москве текущее состояние миграционной сферы, проблемные аспекты и пути их решения

2025-04-30T17:20+0500

2025-04-30T17:20+0500

2025-04-30T17:20+0500

миграция

мигранты

узбекистан

россия

генеральная прокуратура узбекистана

сотрудничество

общество защиты животных "mehr va oqibat"

права человека

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ТАШКЕНТ, 30 апреля — Sputnik. Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.В Москве состоялось первое заседание узбекско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов, в котором участвовала делегация министерств и ведомств республики во главе с заместителем Генерального прокурора Шохрухом Аминовым.Стороны обсудили текущее состояние сферы, проблемные аспекты и пути их решения.Достигнута договоренность о выработке совместных мер, направленных на обеспечение законности в миграционной сфере с учетом интересов обеих государств.Генеральные прокуратуры обеих стран обязались усилить контроль и надзор за соблюдением прав граждан Узбекистана, прибывающих в Россию на работу, а также граждан РФ, которые приезжают в Узбекистан. Генеральные прокуратуры двух стран будут контролировать реализацию данного документа.

https://uz.sputniknews.ru/20250418/uzbekistan-rossiya-lokalizatsiya-protsedur-dlya-orgnabora-trudovyx-migrantov-48943331.html

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