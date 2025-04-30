Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан
© Генеральная прокуратура УзбекистанаУзбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
© Генеральная прокуратура Узбекистана
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Стороны обсудили в Москве текущее состояние миграционной сферы, проблемные аспекты и пути их решения.
ТАШКЕНТ, 30 апреля — Sputnik. Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
© Генеральная прокуратура УзбекистанаУзбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
Узбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
© Генеральная прокуратура Узбекистана
В Москве состоялось первое заседание узбекско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов, в котором участвовала делегация министерств и ведомств республики во главе с заместителем Генерального прокурора Шохрухом Аминовым.
Стороны обсудили текущее состояние сферы, проблемные аспекты и пути их решения.
Достигнута договоренность о выработке совместных мер, направленных на обеспечение законности в миграционной сфере с учетом интересов обеих государств.
Генеральные прокуратуры обеих стран обязались усилить контроль и надзор за соблюдением прав граждан Узбекистана, прибывающих в Россию на работу, а также граждан РФ, которые приезжают в Узбекистан.
"Главы делегаций подписали протокол, отражающий решения, принятые в ходе первого заседания узбекистанско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов", — говорится в сообщении.
© Генеральная прокуратура УзбекистанаУзбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
Узбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
© Генеральная прокуратура Узбекистана
Генеральные прокуратуры двух стран будут контролировать реализацию данного документа.