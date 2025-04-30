Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-rossiya-kontrol-soblyudenie-prav-grajdan-49109444.html
Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан
Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили в Москве текущее состояние миграционной сферы, проблемные аспекты и пути их решения
2025-04-30T17:20+0500
2025-04-30T17:20+0500
миграция
мигранты
узбекистан
россия
генеральная прокуратура узбекистана
сотрудничество
общество защиты животных "mehr va oqibat"
права человека
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1e/49106163_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_21f8247ab7149e1971d318e51ff18ca0.jpg
ТАШКЕНТ, 30 апреля — Sputnik. Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.В Москве состоялось первое заседание узбекско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов, в котором участвовала делегация министерств и ведомств республики во главе с заместителем Генерального прокурора Шохрухом Аминовым.Стороны обсудили текущее состояние сферы, проблемные аспекты и пути их решения.Достигнута договоренность о выработке совместных мер, направленных на обеспечение законности в миграционной сфере с учетом интересов обеих государств.Генеральные прокуратуры обеих стран обязались усилить контроль и надзор за соблюдением прав граждан Узбекистана, прибывающих в Россию на работу, а также граждан РФ, которые приезжают в Узбекистан. Генеральные прокуратуры двух стран будут контролировать реализацию данного документа.
https://uz.sputniknews.ru/20250418/uzbekistan-rossiya-lokalizatsiya-protsedur-dlya-orgnabora-trudovyx-migrantov-48943331.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1e/49106163_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_cc8795ce23568cc6b8c7999e8d70a21a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия контроль права граждан миграция
узбекистан россия контроль права граждан миграция

Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан

17:20 30.04.2025
© Генеральная прокуратура УзбекистанаУзбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
Узбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2025
© Генеральная прокуратура Узбекистана
Подписаться
Стороны обсудили в Москве текущее состояние миграционной сферы, проблемные аспекты и пути их решения.
ТАШКЕНТ, 30 апреля — Sputnik. Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
© Генеральная прокуратура УзбекистанаУзбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
Узбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2025
Узбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
© Генеральная прокуратура Узбекистана
В Москве состоялось первое заседание узбекско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов, в котором участвовала делегация министерств и ведомств республики во главе с заместителем Генерального прокурора Шохрухом Аминовым.
Стороны обсудили текущее состояние сферы, проблемные аспекты и пути их решения.
Достигнута договоренность о выработке совместных мер, направленных на обеспечение законности в миграционной сфере с учетом интересов обеих государств.
Генеральные прокуратуры обеих стран обязались усилить контроль и надзор за соблюдением прав граждан Узбекистана, прибывающих в Россию на работу, а также граждан РФ, которые приезжают в Узбекистан.
"Главы делегаций подписали протокол, отражающий решения, принятые в ходе первого заседания узбекистанско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов", — говорится в сообщении.
© Генеральная прокуратура УзбекистанаУзбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
Узбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2025
Узбекистан и Россия усилят взаимный контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов
© Генеральная прокуратура Узбекистана
Генеральные прокуратуры двух стран будут контролировать реализацию данного документа.
Рабочий кладет кирпич - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2025
Узбекистан и Россия обсудили локализацию процедур для оргнабора трудовых мигрантов
18 апреля, 18:15
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0