https://uz.sputniknews.ru/20250418/uzbekistan-rossiya-lokalizatsiya-protsedur-dlya-orgnabora-trudovyx-migrantov-48943331.html
Узбекистан и Россия обсудили локализацию процедур для оргнабора трудовых мигрантов
Узбекистан и Россия обсудили локализацию процедур для оргнабора трудовых мигрантов
Sputnik Узбекистан
Изучена возможность организации курсов по русскому языку, истории и законодательству России, а также открытия в Узбекистане специализированной медицинской клиники для прохождения медосвидетельствования и проведения анализов.
2025-04-18T18:15+0500
2025-04-18T18:15+0500
2025-04-18T18:15+0500
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В МИД прошла встреча двусторонней рабочей группы в составе ответственных сотрудников министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, МВД, Агентства миграции при Кабинете Министров Узбекистана и посольства России, сообщает информационное агентство "Дунё".Встречу провели в рамках реализации указа президента Узбекистана "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".В переговорах приняли участие ответственный за миграцию первый секретарь Посольства России Алексей Ругачев, директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН) Артём Антохин, руководитель представительства РУДН Андрей Колесников, советник генерального директора ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Олег Костюк.В ходе встречи стороны обсудили вопросы переноса в Узбекистан миграционных процедур, медицинского осмотра и сдачи экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов в Ташкенте.Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашениеРечь также шла о возобновлении деятельности представительства ФГУП "Паспортно-визовый сервис" и представительства Многопрофильного миграционного центра "Сахарово" в Ташкенте, открытии центров подготовки к сдаче языкового экзамена.В частности, изучена возможность организации курсов по русскому языку, истории и законодательству России, а также открытия в Узбекистане специализированной медицинской клиники для прохождения медосвидетельствования и проведения анализов ("Гемотест").Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантовТакже участники встречи рассмотрели вопросы привлечения российских специалистов, в том числе участия педагогов и мастеров производственного обучения в подготовке местных педагогических кадров для последующего обучения трудовых мигрантов.К работе в ходе следующей встречи стороны договорились привлечь рабочие группы Минздрава и представительства Многопрофильного миграционного центра "Сахарово" в Ташкенте.Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в РоссииКроме того, обсужденные вопросы будут включены в повестку дня встречи узбекско-российской межведомственной рабочей группы, планируемой 27 – 30 апреля в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250207/uzbekistan-rossiya-podpisali-soglasheniya-o-privlechenii-trudovyx-migrantov-47880470.html
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трудовая миграция узбекистан россия мид мвд экзамены медосмотр оргнабор
трудовая миграция узбекистан россия мид мвд экзамены медосмотр оргнабор
Узбекистан и Россия обсудили локализацию процедур для оргнабора трудовых мигрантов
Изучена возможность организации курсов по русскому языку, истории и законодательству России, а также открытия в Узбекистане специализированной медицинской клиники для прохождения медосвидетельствования и проведения анализов.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В МИД прошла встреча двусторонней рабочей группы в составе ответственных сотрудников министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, МВД, Агентства миграции при Кабинете Министров Узбекистана и посольства России, сообщает информационное агентство "Дунё".
Встречу провели в рамках реализации указа президента Узбекистана "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".
В переговорах приняли участие ответственный за миграцию первый секретарь Посольства России Алексей Ругачев, директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН) Артём Антохин, руководитель представительства РУДН Андрей Колесников, советник генерального директора ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Олег Костюк.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы переноса в Узбекистан миграционных процедур, медицинского осмотра и сдачи экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов в Ташкенте.
Речь также шла о возобновлении деятельности представительства ФГУП "Паспортно-визовый сервис" и представительства Многопрофильного миграционного центра "Сахарово" в Ташкенте, открытии центров подготовки к сдаче языкового экзамена.
В частности, изучена возможность организации курсов по русскому языку, истории и законодательству России, а также открытия в Узбекистане специализированной медицинской клиники для прохождения медосвидетельствования и проведения анализов ("Гемотест").
Также участники встречи рассмотрели вопросы привлечения российских специалистов, в том числе участия педагогов и мастеров производственного обучения в подготовке местных педагогических кадров для последующего обучения трудовых мигрантов.
"Российская сторона подтвердила свою готовность положительно рассмотреть обращение МВД Узбекистана о перезапуске деятельности представительства ФГУП "Паспортно-визовый сервис" в Ташкенте", — отметили в агентстве.
К работе в ходе следующей встречи стороны договорились привлечь рабочие группы Минздрава и представительства Многопрофильного миграционного центра "Сахарово" в Ташкенте.
Кроме того, обсужденные вопросы будут включены в повестку дня встречи узбекско-российской межведомственной рабочей группы, планируемой 27 – 30 апреля в Москве.