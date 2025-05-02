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В 2026 году будет запущен жд маршрут Ташкент – Хива
В 2026 году будет запущен жд маршрут Ташкент – Хива
Sputnik Узбекистан
Ежегодно железная дорога сможет обслуживать более 3 миллионов пассажиров, время от Ташкента до Хивы сократится вдвое, а пропускная способность грузовых перевозок возрастет с 1 до 6 миллионов тонн.
2025-05-02T15:02+0500
2025-05-02T16:15+0500
хива
узбекистан
железная дорога
поезд
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. С будущего года начнут курсировать высокоскоростные электропоезда по маршруту Ташкент – Хива под названием "Жалолиддин Мангуберды". сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива.На сегодняшний день железная дорога "Бухара – Ургенч – Хива" протяженностью 465 километров полностью электрифицирована, вдоль нее установлены защитные ограждения, построены инженерные сооружения. Для этого направления в Южной Кореи будут закуплены 6 высокоскоростных электропоездов компании Hyundai Rotem. С будущего года они будут курсировать по маршруту Ташкент – Хива под названием "Жалолиддин Мангуберды".В результате железная дорога сможет обслуживать более 3 миллионов пассажиров в год. Если сейчас путь от Ташкента до Хивы занимает 14 часов, то электропоезда сократят время в пути до 7 часов 40 минут.Кроме того, пропускная способность грузовых перевозок возрастет до 6 миллионов тонн, в то время как сейчас этот показатель составляет 1 миллион тонн.Глава государства ознакомился с условиями, созданными в новых вагонах.Было отмечено, что в течение следующих двух лет планируется увеличить число пассажирских вагонов до 70 единиц и постепенно отказаться от устаревших моделей. Это позволит дополнительно перевозить более 1 миллиона пассажиров в год.Президент отправился на новом поезде из Ургенча в Хиву вместе с представителями общественности.
https://uz.sputniknews.ru/20250502/turizm-xorezm-karakalpakstan-budet-osuschestvlyatsya-edinoy-kontseptsii--49143925.html
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хива железная дорога мирзиёев президент хорезмская область
хива железная дорога мирзиёев президент хорезмская область

В 2026 году будет запущен жд маршрут Ташкент – Хива

15:02 02.05.2025 (обновлено: 16:15 02.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ежегодно железная дорога сможет обслуживать более 3 миллионов пассажиров, время в пути от Ташкента до Хивы сократится вдвое, а пропускная способность грузовых перевозок возрастет с 1 до 6 миллионов тонн.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. С будущего года начнут курсировать высокоскоростные электропоезда по маршруту Ташкент – Хива под названием "Жалолиддин Мангуберды". сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
© Пресс-служба президента Узбекистана
На сегодняшний день железная дорога "Бухара – Ургенч – Хива" протяженностью 465 километров полностью электрифицирована, вдоль нее установлены защитные ограждения, построены инженерные сооружения.
Для этого направления в Южной Кореи будут закуплены 6 высокоскоростных электропоездов компании Hyundai Rotem. С будущего года они будут курсировать по маршруту Ташкент – Хива под названием "Жалолиддин Мангуберды".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
© Пресс-служба президента Узбекистана
В результате железная дорога сможет обслуживать более 3 миллионов пассажиров в год. Если сейчас путь от Ташкента до Хивы занимает 14 часов, то электропоезда сократят время в пути до 7 часов 40 минут.
Кроме того, пропускная способность грузовых перевозок возрастет до 6 миллионов тонн, в то время как сейчас этот показатель составляет 1 миллион тонн.

"На основании постановления Президента от 10 октября 2023 года о коренном реформировании железнодорожного транспорта активно обновляется парк вагонов. В частности, $50 млн из Фонда реконструкции и развития направлены на укрепление вагоностроительной отрасли. В первом квартале текущего года построены первые 10 пассажирских вагонов", — говорится в сообщении.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в новых вагонах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что в течение следующих двух лет планируется увеличить число пассажирских вагонов до 70 единиц и постепенно отказаться от устаревших моделей. Это позволит дополнительно перевозить более 1 миллиона пассажиров в год.
Президент отправился на новом поезде из Ургенча в Хиву вместе с представителями общественности.
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