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В Хорезмской области запустят производство доступных автомобилей стандарта "Евро-5"
В Хорезмской области запустят производство доступных автомобилей стандарта "Евро-5"
Sputnik Узбекистан
Новые автомобили планируется производить на автомобильном заводе в Тупраккалинском районе, где выпускаются Damas и Labo.
2025-05-03T10:13+0500
2025-05-03T10:13+0500
2025-05-03T10:33+0500
хорезмская область
производство
автомобили
шавкат мирзиёев
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Хорезмской области запустят производство автомобилей новой модели, которые будут доступными для населения, а также соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев во время поездки в регион, передает пресс-служба президента.Как отмечается, новые автомобили планируется производить на автомобильном заводе в Тупраккалинском районе, где выпускаются Damas и Labo.Какие изменения ждут автопром УзбекистанаПроект будет реализован за счет инвестиций в размере $100 млн. Новые автомобили будут соответствовать экологическому стандарту "Евро-5" и иметь семь посадочных мест.Президент поручил ответственным органам завершить переговоры с партнерами уже в этом году и в 2026 году начать крупноузловую сборку. К 2027 году планируется перейти на полный цикл выпуска с уровнем локализации 50 %.
https://uz.sputniknews.ru/20241206/v-2025-stoimost-elektromobiley-v-uzbekistane-snizyat-za-schet-lokalizatsii-detaley-46966650.html
хорезмская область
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автомобиль мирзиёев тупраккалинский район
автомобиль мирзиёев тупраккалинский район
В Хорезмской области запустят производство доступных автомобилей стандарта "Евро-5"
10:13 03.05.2025 (обновлено: 10:33 03.05.2025)
Новые автомобили планируется производить на автомобильном заводе в Тупраккалинском районе, где выпускаются Damas и Labo.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
В Хорезмской области запустят производство автомобилей новой модели, которые будут доступными для населения, а также соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев во время поездки в регион, передает
пресс-служба президента.
Как отмечается, новые автомобили планируется производить на автомобильном заводе в Тупраккалинском районе, где выпускаются Damas и Labo.
Проект будет реализован за счет инвестиций в размере $100 млн. Новые автомобили будут соответствовать экологическому стандарту "Евро-5" и иметь семь посадочных мест.
"На этом заводе начнется производство доступных автомобилей, востребованных на рынке, с инвестициями в размере $100 млн, — отметил глава государства.
Президент поручил ответственным органам завершить переговоры с партнерами уже в этом году и в 2026 году начать крупноузловую сборку. К 2027 году планируется перейти на полный цикл выпуска с уровнем локализации 50 %.