https://uz.sputniknews.ru/20250503/xorezm-proizvodstvo-dostupnyx-avtomobiley-standa-evro-5-49182687.html

В Хорезмской области запустят производство доступных автомобилей стандарта "Евро-5"

В Хорезмской области запустят производство доступных автомобилей стандарта "Евро-5"

Sputnik Узбекистан

Новые автомобили планируется производить на автомобильном заводе в Тупраккалинском районе, где выпускаются Damas и Labo.

2025-05-03T10:13+0500

2025-05-03T10:13+0500

2025-05-03T10:33+0500

хорезмская область

производство

автомобили

шавкат мирзиёев

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Хорезмской области запустят производство автомобилей новой модели, которые будут доступными для населения, а также соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев во время поездки в регион, передает пресс-служба президента.Как отмечается, новые автомобили планируется производить на автомобильном заводе в Тупраккалинском районе, где выпускаются Damas и Labo.Какие изменения ждут автопром УзбекистанаПроект будет реализован за счет инвестиций в размере $100 млн. Новые автомобили будут соответствовать экологическому стандарту "Евро-5" и иметь семь посадочных мест.Президент поручил ответственным органам завершить переговоры с партнерами уже в этом году и в 2026 году начать крупноузловую сборку. К 2027 году планируется перейти на полный цикл выпуска с уровнем локализации 50 %.

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хорезмская область

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автомобиль мирзиёев тупраккалинский район