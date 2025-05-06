В Узбекистане кадры начнут готовить по-новому — подробности
09:55 06.05.2025 (обновлено: 10:59 06.05.2025)
© Getty Images / andresrИнновационное обучение в вузе
© Getty Images / andresr
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Планируется реорганизация фонда и Академии государственного управления в Фонд "Эл-юрт умиди" по подготовке перспективных кадров при Президенте Республики Узбекистан и Академию государственной политики и управления при Президенте.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане подготовка перспективных кадров будет организована на основе новых подходов. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по целевой подготовке перспективных кадров и поддержке обучения специалистов за рубежом, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе мероприятия было отмечено, что вопросам подготовки кадров в республике уделяется особое внимание при развитии каждой отрасли. Образование молодежи и повышение квалификации специалистов активно поддерживаются государством.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по целевой подготовке перспективных кадров и поддержке обучения специалистов за рубежом.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по целевой подготовке перспективных кадров и поддержке обучения специалистов за рубежом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, по линии Фонда "Эл-юрт умиди" 2 225 стипендиатов направлены в 45 стран, при этом из бюджета было выделено 1,5 трлн сумов. На сегодняшний день более 1400 выпускников вернулись в Узбекистан и работают в секторах экономики, образования, науки, медицины и государственного управления. В настоящее время 748 стипендиатов обучаются в престижных университетах, входящих в топ-300 мировых рейтингов.
Чтобы расширить масштабы этой работы планируется реорганизация фонда и Академии государственного управления в Фонд "Эл-юрт умиди" по подготовке перспективных кадров при президенте Республики Узбекистан и Академию государственной политики и управления при Президенте. Совместно с Агентством по развитию государственной службы они будут преобразованы в единый кластер по подготовке кадров.
В частности, кроме обучения по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, госслужащих будут направлять на целевые стажировки сроком до шести месяцев. Приоритетными будут сферы энергетики, урбанистики, транспорта, архитектуры, геодезии, земельных отношений, технических и инженерных наук, а также государственного управления и других актуальных социальных сфер.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по целевой подготовке перспективных кадров и поддержке обучения специалистов за рубежом.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по целевой подготовке перспективных кадров и поддержке обучения специалистов за рубежом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, стипендию Фонда "Эл-юрт умиди" будут предоставлять без дополнительных экзаменов кандидатам, поступившим по гранту в вузы, входящие в топ-100 международных рейтингов. Студентам, зачисленным по гранту в университеты из списка топ-300, без экзаменов компенсируют расходы на международный проезд и проживание. Выпускники Президентских школ, поступившие по 50-% гранту в бакалавриат университетов из топ-20, также получат стипендии вне конкурса.
Для постоянной связи с соотечественниками, обучающимися за рубежом, выявления их потребностей и оказания помощи в учебном процессе будет создан Совет родителей стипендиатов Фонда "Эл-юрт умиди". Оказывать юридическую и организационную поддержку учащимся будут посольства и консульства Узбекистана.
Академия государственной политики и управления также будет играть важную роль в подготовке специалистов. В соответствии с новой системой для государственных служащих вводятся три направления подготовки: повышение квалификации, переподготовка и магистратура. Все средне- и долгосрочные курсы будут организованы на основе совместных образовательных программ с зарубежными партнерами и с учетом базовых рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по целевой подготовке перспективных кадров и поддержке обучения специалистов за рубежом.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по целевой подготовке перспективных кадров и поддержке обучения специалистов за рубежом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В магистратуре будут преподаваться углубленно дисциплины по направлениям "Государственное управление", "Государственная политика", "Комплексное развитие территорий", "Развитие человеческих ресурсов" и "Управление государственными финансами" сроком до 18 месяцев. Помимо грантового будет доступна и контрактная форма обучения.
"Для повышения качества образовательных программ и научных исследований при академии будет создан Международный академический консультативный совет, а также организуются четыре новых центра. Центр прикладных исследований проблем государственного управления будет разрабатывать рекомендации по повышению эффективности госслужбы и внедрению лучших практик частного сектора в госуправление", — говорится в сообщении.
Президент одобрил предложения и дал указания внедрить систему на основе новых подходов, повысить квалификацию сотрудников фонда и академии, вести постоянный поиск талантливой молодежи и обеспечивать их качественное образование, а также активнее привлекать квалифицированных специалистов к реализации реформ.