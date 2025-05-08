https://uz.sputniknews.ru/20250508/mirziyoyev-park-pobedy-tashkent-posescheniye-49256748.html

Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм

Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм

Sputnik Узбекистан

Глава республики возложил цветы к памятнику "Ода стойкости" в ташкентском Парке Победы

2025-05-08T15:30+0500

2025-05-08T15:30+0500

2025-05-08T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Парка Победы в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава государства возложил венок к монументу "Ода стойкости", символизирующему страдания и потери мужественного народа Узбекистана в годы войны.Согласно архивным данным, почти 2 млн человек из 6,8 миллионного населения республики приняли участие в кровопролитных сражениях против фашизма. Из них около 540 тыс. погибли, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. умерли в концлагерях, более 60 тыс. вернулись с фронта с инвалидностью.О доблести узбекистанских солдат и офицеров свидетельствует тот факт, что 214 тыс. из них награждены боевыми орденами и медалями.В годы войны республика стала надежной тыловой базой фронта: на передовую в огромных объемах отправляли технику, вооружение, одежду и продовольствие. Несмотря на тяжелейшие условия, узбекский народ принял с открытым сердцем около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. детей-сирот.Глава республики также ознакомился с композицией "Свет памяти", посвященной героизму узбекистанцев, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Монумент выполнен в виде двух парящих птиц, символизирующих преемственность поколений.Он объединяет историческое наследие и современное искусство. По QR-коду, размещенному на монументе, посетители могут узнать о комплексе и героях войны, загрузить книгу "Свет памяти".

https://uz.sputniknews.ru/20250507/mirziyoyev-rossiya-rabochiy-vizit-49245485.html

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