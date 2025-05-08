Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм
15:30 08.05.2025 (обновлено: 16:30 08.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики возложил цветы к памятнику "Ода стойкости" в ташкентском Парке Победы.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Парка Победы в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства возложил венок к монументу "Ода стойкости", символизирующему страдания и потери мужественного народа Узбекистана в годы войны.
Согласно архивным данным, почти 2 млн человек из 6,8 миллионного населения республики приняли участие в кровопролитных сражениях против фашизма. Из них около 540 тыс. погибли, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. умерли в концлагерях, более 60 тыс. вернулись с фронта с инвалидностью.
О доблести узбекистанских солдат и офицеров свидетельствует тот факт, что 214 тыс. из них награждены боевыми орденами и медалями.
В годы войны республика стала надежной тыловой базой фронта: на передовую в огромных объемах отправляли технику, вооружение, одежду и продовольствие. Несмотря на тяжелейшие условия, узбекский народ принял с открытым сердцем около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. детей-сирот.
"Все это — летопись подлинного мужества и героизма. Мы вправе гордиться нашим отважным народом, внесшим достойный вклад в такую сложную и славную Победу. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи. Это особенно важно в нынешнее тревожное время. Каждый из нас каждый день должен быть готов встать на защиту Родины, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Глава республики также ознакомился с композицией "Свет памяти", посвященной героизму узбекистанцев, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Монумент выполнен в виде двух парящих птиц, символизирующих преемственность поколений.
Он объединяет историческое наследие и современное искусство. По QR-коду, размещенному на монументе, посетители могут узнать о комплексе и героях войны, загрузить книгу "Свет памяти".