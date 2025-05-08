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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250508/mirziyoyev-park-pobedy-tashkent-posescheniye-49256748.html
Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм
Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм
Sputnik Узбекистан
Глава республики возложил цветы к памятнику "Ода стойкости" в ташкентском Парке Победы
2025-05-08T15:30+0500
2025-05-08T16:30+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
узбекистан
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шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Парка Победы в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава государства возложил венок к монументу "Ода стойкости", символизирующему страдания и потери мужественного народа Узбекистана в годы войны.Согласно архивным данным, почти 2 млн человек из 6,8 миллионного населения республики приняли участие в кровопролитных сражениях против фашизма. Из них около 540 тыс. погибли, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. умерли в концлагерях, более 60 тыс. вернулись с фронта с инвалидностью.О доблести узбекистанских солдат и офицеров свидетельствует тот факт, что 214 тыс. из них награждены боевыми орденами и медалями.В годы войны республика стала надежной тыловой базой фронта: на передовую в огромных объемах отправляли технику, вооружение, одежду и продовольствие. Несмотря на тяжелейшие условия, узбекский народ принял с открытым сердцем около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. детей-сирот.Глава республики также ознакомился с композицией "Свет памяти", посвященной героизму узбекистанцев, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Монумент выполнен в виде двух парящих птиц, символизирующих преемственность поколений.Он объединяет историческое наследие и современное искусство. По QR-коду, размещенному на монументе, посетители могут узнать о комплексе и героях войны, загрузить книгу "Свет памяти".
https://uz.sputniknews.ru/20250507/mirziyoyev-rossiya-rabochiy-vizit-49245485.html
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шавкат мирзиёев цветы монумент ташкент парк победы
шавкат мирзиёев цветы монумент ташкент парк победы

Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм

15:30 08.05.2025 (обновлено: 16:30 08.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии.
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики возложил цветы к памятнику "Ода стойкости" в ташкентском Парке Победы.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Парка Победы в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства возложил венок к монументу "Ода стойкости", символизирующему страдания и потери мужественного народа Узбекистана в годы войны.
Согласно архивным данным, почти 2 млн человек из 6,8 миллионного населения республики приняли участие в кровопролитных сражениях против фашизма. Из них около 540 тыс. погибли, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. умерли в концлагерях, более 60 тыс. вернулись с фронта с инвалидностью.
О доблести узбекистанских солдат и офицеров свидетельствует тот факт, что 214 тыс. из них награждены боевыми орденами и медалями.
В годы войны республика стала надежной тыловой базой фронта: на передовую в огромных объемах отправляли технику, вооружение, одежду и продовольствие. Несмотря на тяжелейшие условия, узбекский народ принял с открытым сердцем около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. детей-сирот.

"Все это — летопись подлинного мужества и героизма. Мы вправе гордиться нашим отважным народом, внесшим достойный вклад в такую сложную и славную Победу. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи. Это особенно важно в нынешнее тревожное время. Каждый из нас каждый день должен быть готов встать на защиту Родины, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава республики также ознакомился с композицией "Свет памяти", посвященной героизму узбекистанцев, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Монумент выполнен в виде двух парящих птиц, символизирующих преемственность поколений.
Он объединяет историческое наследие и современное искусство. По QR-коду, размещенному на монументе, посетители могут узнать о комплексе и героях войны, загрузить книгу "Свет памяти".
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