В Узбекистане утвердили схему размещения АЭС в Джизакской области
© Агентство "Uzatom" Утверждена схема размещения АЭС в Узбекистане
© Агентство "Uzatom"
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Это позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области. Об этом сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии при Кабмине.
Под председательством советника президента РУз по вопросам энергетической безопасности Алишера Султанова состоялось совместное заседание оперативного штаба и научно-технического совета, посвященное реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в республике.
© Агентство "Uzatom" Утверждена схема размещения АЭС в Узбекистане
Утверждена схема размещения АЭС в Узбекистане
© Агентство "Uzatom"
Речь шла о ключевых аспектах проекта и дальнейших шагах по его продвижению. В рамках заседания представили презентацию, отражающую ход работ, выполняемых в соответствии с контрактом с АО "Атомстройэкспорт". Доклад затронул этапы проектирования, подготовительные мероприятия и взаимодействие с международными партнерами. Участники отметили стабильное выполнение договорных обязательств и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков.
"Научно-технический совет рассмотрел результаты инженерных исследований, проведенных на выбранной площадке, которые лягут в основу проектной документации и обеспечат высокий уровень безопасности объекта. Была утверждена схема размещения АСММ в Фаришском районе Джизакской области, что позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии", — говорится в сообщении.
Кроме того, участники обсудили возможность использования природных урановых ресурсов Узбекистана для производства ядерного топлива, что может способствовать экономической эффективности проекта и укреплению энергетической независимости страны.
© Агентство "Uzatom" Утверждена схема размещения АЭС в Узбекистане
Утверждена схема размещения АЭС в Узбекистане
© Агентство "Uzatom"
На площадке размещения станции малой мощности продолжаются непрерывные наблюдения за компонентами природной среды, включая сейсмомониторинг, аэрометеорологические, гидрогеологические и гидрологические исследования. Полученные данные имеют ключевое значение в процессе разработки проектной документации и ее последующей экспертизы в уполномоченных органах республики, что обеспечивает надежную основу для реализации проекта.