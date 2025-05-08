https://uz.sputniknews.ru/20250508/v-uzbekistane-utverdili-sxemu-razmescheniya-aes-49252986.html

В Узбекистане утвердили схему размещения АЭС в Джизакской области

В Узбекистане утвердили схему размещения АЭС в Джизакской области

Sputnik Узбекистан

Это позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии

2025-05-08T16:30+0500

2025-05-08T16:30+0500

2025-05-08T16:30+0500

общество

узбекистан

джизакская область

аэс

россия

росатом

атомная энергетика

строительство аэс в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области. Об этом сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии при Кабмине.Под председательством советника президента РУз по вопросам энергетической безопасности Алишера Султанова состоялось совместное заседание оперативного штаба и научно-технического совета, посвященное реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в республике.Речь шла о ключевых аспектах проекта и дальнейших шагах по его продвижению. В рамках заседания представили презентацию, отражающую ход работ, выполняемых в соответствии с контрактом с АО "Атомстройэкспорт". Доклад затронул этапы проектирования, подготовительные мероприятия и взаимодействие с международными партнерами. Участники отметили стабильное выполнение договорных обязательств и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков.Кроме того, участники обсудили возможность использования природных урановых ресурсов Узбекистана для производства ядерного топлива, что может способствовать экономической эффективности проекта и укреплению энергетической независимости страны.На площадке размещения станции малой мощности продолжаются непрерывные наблюдения за компонентами природной среды, включая сейсмомониторинг, аэрометеорологические, гидрогеологические и гидрологические исследования. Полученные данные имеют ключевое значение в процессе разработки проектной документации и ее последующей экспертизы в уполномоченных органах республики, что обеспечивает надежную основу для реализации проекта.

https://uz.sputniknews.ru/20250418/proekt-stroitelstvo-malaya-aes-uzbekistan-48944055.html

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