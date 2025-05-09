https://uz.sputniknews.ru/20250509/mirziyoyev-9-maya-pozdravleniye-49270311.html

Мирзиёев: Мы гордимся нашим стойким народом, внесшим достойный вклад в Победу

Мирзиёев: Мы гордимся нашим стойким народом, внесшим достойный вклад в Победу

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил узбекистанцев с Днем памяти и почестей и 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне

2025-05-09T10:56+0500

2025-05-09T10:56+0500

2025-05-09T11:32+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

9 мая

день памяти и почестей

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Мы по праву гордимся нашим стойким народом, внесшим достойный вклад в славную Победу, сказал президент РУз Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении народу Узбекистана с Днем памяти и почестей и 80-летием Великой Победы в Великой Отечественной войне.По документальным свидетельствам, из 6 млн 800 тыс. человек, проживавших в то время в республике, в кровавых боях против фашизма участвовали почти 2 млн. Около 540 тыс. из них погибли на фронте, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. были замучены в концлагерях, более 60 тыс. вернулись домой инвалидами.Он также напомнил, что из прифронтовых районов сюда было перемещено более 170 заводов и фабрик, в короткий срок построено 280 новых предприятий.Узбекистанцы, которые сами испытывали все тяготы военного времени, приютили, проявляя искреннюю любовь и заботу, около 1 млн 500 тыс. эвакуированных с опаленных огнем войны территорий, в том числе 250 тыс. детей, лишившихся родителей.Глава республики отметил, что все мы находимся в постоянном долгу перед этими замечательными людьми, которые, не жалея своей жизни, боролись за сегодняшние мир и свободу. Они и впредь будут окружены любовью и заботой со стороны государства и общества.В заключение президент Узбекистана поздравил с праздником ветеранов и весь народ, пожелав здоровья, благополучия и достатка семьям.

https://uz.sputniknews.ru/20250508/mirziyoyev-park-pobedy-tashkent-posescheniye-49256748.html

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общество, 9 мая, день памяти и почестей, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление