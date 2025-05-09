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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250509/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-rossiyu-s-rabochim-vizitom-49266841.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с рабочим визитом
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с рабочим визитом
Sputnik Узбекистан
Глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч
2025-05-09T09:49+0500
2025-05-09T11:20+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
москва
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги накануне прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.
https://uz.sputniknews.ru/20250508/mirziyoyev-park-pobedy-tashkent-posescheniye-49256748.html
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, москва, россия
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, москва, россия

Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с рабочим визитом

09:49 09.05.2025 (обновлено: 11:20 09.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги накануне прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
“В отведенной для лидера Узбекистана резиденции главу нашего государства встретили заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров”, — говорится в сообщении.
В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.
Президент Шавкат Мирзиёев в этот день посетил Парк Победы и принял участие в памятной церемонии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2025
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