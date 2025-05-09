Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с рабочим визитом
09:49 09.05.2025 (обновлено: 11:20 09.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги накануне прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Россию
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию
“В отведенной для лидера Узбекистана резиденции главу нашего государства встретили заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров”, — говорится в сообщении.
В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.