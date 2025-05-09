https://uz.sputniknews.ru/20250509/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-rossiyu-s-rabochim-vizitom-49266841.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с рабочим визитом

Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с рабочим визитом

Sputnik Узбекистан

Глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч

2025-05-09T09:49+0500

2025-05-09T09:49+0500

2025-05-09T11:20+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

москва

россия

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги накануне прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.

https://uz.sputniknews.ru/20250508/mirziyoyev-park-pobedy-tashkent-posescheniye-49256748.html

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, москва, россия