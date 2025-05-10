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В Минобороны РФ рассказали о том, как Киев нарушает режим прекращения огня
В Минобороны РФ рассказали о том, как Киев нарушает режим прекращения огня
Sputnik Узбекистан
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия.
2025-05-10T15:52+0500
2025-05-10T16:09+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны РФ.По всей линии боевого соприкосновения противник совершил:Всего зафиксировано 9 318 нарушений режима прекращения огня. В ведомстве отметили, что в таких условиях Вооруженные силы России зеркально реагируют на действия противника и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке. Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия ПобедыПо данным министерства, российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
https://uz.sputniknews.ru/20250508/nachalos-obyavlennoe-rossiey-trexdnevnoe-peremirie-v-dni-80-letiya-pobedy-49246815.html
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всу сво россия украина безопасность минобороны

В Минобороны РФ рассказали о том, как Киев нарушает режим прекращения огня

15:52 10.05.2025 (обновлено: 16:09 10.05.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны РФ.

"Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое ДНР", — заявили в ведомстве.

По всей линии боевого соприкосновения противник совершил:
2 669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций;
46 атак с применением реактивных систем залпового огня;
6 562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.
Всего зафиксировано 9 318 нарушений режима прекращения огня. В ведомстве отметили, что в таких условиях Вооруженные силы России зеркально реагируют на действия противника и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", – говорится в сообщении.

Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
По данным министерства, российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", – говорится в сводке.

50-метровый государственный флаг России в честь празднования Дня России в Ростове-на-Дону - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2025
Началось объявленное Россией трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы
8 мая, 09:45
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