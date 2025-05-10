https://uz.sputniknews.ru/20250510/v-minoborony-rf-rasskazali-o-tom-kak-kiev-narushaet-rejim-prekrascheniya-ognya--49298229.html

В Минобороны РФ рассказали о том, как Киев нарушает режим прекращения огня

В Минобороны РФ рассказали о том, как Киев нарушает режим прекращения огня

Sputnik Узбекистан

ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия.

2025-05-10T15:52+0500

2025-05-10T15:52+0500

2025-05-10T16:09+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны РФ.По всей линии боевого соприкосновения противник совершил:Всего зафиксировано 9 318 нарушений режима прекращения огня. В ведомстве отметили, что в таких условиях Вооруженные силы России зеркально реагируют на действия противника и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке. Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия ПобедыПо данным министерства, российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

https://uz.sputniknews.ru/20250508/nachalos-obyavlennoe-rossiey-trexdnevnoe-peremirie-v-dni-80-letiya-pobedy-49246815.html

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