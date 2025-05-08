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https://uz.sputniknews.ru/20250508/nachalos-obyavlennoe-rossiey-trexdnevnoe-peremirie-v-dni-80-letiya-pobedy-49246815.html
Началось объявленное Россией трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы
Началось объявленное Россией трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы
Sputnik Узбекистан
Прекращение огня, объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы, вступило в силу.
2025-05-08T09:45+0500
2025-05-08T09:56+0500
владимир путин
россия
перемирие
украина
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В дни 80-летия Великой Победы началось объявленное Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил России президентом Владимиром Путиным перемирие. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков отметил, что целью ранее предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни с 8 по 10 мая является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной.Он подчеркнул, что огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ.Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия ПобедыПредыдущее — пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на УкраинеМинистерство обороны России позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://uz.sputniknews.ru/20250428/kreml-putin-peremirie-80-letiye-pobedy-49076941.html
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победа перемирие путин зеленский россия украина кремль песков прекращение огня
победа перемирие путин зеленский россия украина кремль песков прекращение огня

Началось объявленное Россией трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы

09:45 08.05.2025 (обновлено: 09:56 08.05.2025)
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанк50-метровый государственный флаг России в честь празднования Дня России в Ростове-на-Дону
50-метровый государственный флаг России в честь празднования Дня России в Ростове-на-Дону - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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Прекращение огня, объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы, вступило в силу.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В дни 80-летия Великой Победы началось объявленное Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил России президентом Владимиром Путиным перемирие. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая", — сообщил представитель Кремль со ссылкой на соответствующее решение главы РФ.

Песков отметил, что целью ранее предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни с 8 по 10 мая является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной.
Он подчеркнул, что огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ.
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы
Предыдущее — пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине
Министерство обороны России позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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