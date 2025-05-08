https://uz.sputniknews.ru/20250508/nachalos-obyavlennoe-rossiey-trexdnevnoe-peremirie-v-dni-80-letiya-pobedy-49246815.html

Началось объявленное Россией трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы

Началось объявленное Россией трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы

Sputnik Узбекистан

Прекращение огня, объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы, вступило в силу.

2025-05-08T09:45+0500

2025-05-08T09:45+0500

2025-05-08T09:56+0500

владимир путин

россия

перемирие

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В дни 80-летия Великой Победы началось объявленное Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил России президентом Владимиром Путиным перемирие. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков отметил, что целью ранее предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни с 8 по 10 мая является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной.Он подчеркнул, что огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ.Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия ПобедыПредыдущее — пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на УкраинеМинистерство обороны России позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://uz.sputniknews.ru/20250428/kreml-putin-peremirie-80-letiye-pobedy-49076941.html

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