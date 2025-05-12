Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС будет сотрудничать с китайским вузом
© iStock / Cecilie_ArcursРукопожатие. Архивное фото
© iStock / Cecilie_Arcurs
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Стратегическое соглашение о сотрудничестве открывает новые перспективы в сфере образования, науки и международного обмена.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС и Уханьский университет науки и технологий заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба МИСИС.
© Филиал НИТУ МИСИСФилиал НИТУ МИСИС в городе Алмалык и Уханьский университет науки и технологий (КНР) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое открывает новые перспективы в сфере образования, науки и международного обмена.
Филиал НИТУ МИСИС в городе Алмалык и Уханьский университет науки и технологий (КНР) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое открывает новые перспективы в сфере образования, науки и международного обмена.
© Филиал НИТУ МИСИС
В соответствии с документом, студенты Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС смогут обучаться в Уханьском университете, познакомившись с китайской системой образования, а также с передовыми научными и техническими разработками. В свою очередь студенты Уханьского университета получат возможность пройти обучение в Алмалыке.
В рамках соглашения преподаватели обеих вузов смогут участвовать в программах обмена, что будет способствовать внедрению новых методик преподавания, обмену опытом и совместной разработке учебных материалов.
Стороны также планируют совместные научные исследования.
Уханьский университет науки и технологий известен своими достижениями в области инженерных наук, материаловедения и новых технологий, а НИТУ МИСИС зарекомендовал себя как лидер в области металлургии, наноматериалов и высокотехнологичных исследований.
“Объединение усилий обеих сторон будет способствовать созданию инновационных решений, которые могут найти применение как в промышленности, так и в академических исследованиях”, — говорится в сообщении.
Еще один важный аспект сотрудничества — создание совместных лабораторий.
“Эти лаборатории будут служить не только образовательным целям, но и станут важными центрами для проведения исследований мирового уровня. В них будут разрабатываться инновационные научные проекты, которые окажут существенное влияние на развитие высокотехнологичных отраслей в обеих странах”, — говорится в сообщении.
Стороны убеждены, что такое взаимодействие станет важным этапом в укреплении узбекско-китайских отношений в сфере образования и науки, открывая новые перспективы для будущих поколений ученых, инженеров и специалистов, которые будут работать на стыке культур и технологий, находя решения для глобальных вызовов.