https://uz.sputniknews.ru/20250512/almalykskiy-filial-nitu-misis-sotrudnichestvo-vuz-kitay-49321663.html

Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС будет сотрудничать с китайским вузом

Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС будет сотрудничать с китайским вузом

Sputnik Узбекистан

Стратегическое соглашение о сотрудничестве открывает новые перспективы в сфере образования, науки и международного обмена

2025-05-12T13:20+0500

2025-05-12T13:20+0500

2025-05-12T13:20+0500

узбекистан

алмалыкский филиал ниту "мисис"

китай

вуз

сотрудничество

образование

наука

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС и Уханьский университет науки и технологий заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба МИСИС.В соответствии с документом, студенты Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС смогут обучаться в Уханьском университете, познакомившись с китайской системой образования, а также с передовыми научными и техническими разработками. В свою очередь студенты Уханьского университета получат возможность пройти обучение в Алмалыке.В рамках соглашения преподаватели обеих вузов смогут участвовать в программах обмена, что будет способствовать внедрению новых методик преподавания, обмену опытом и совместной разработке учебных материалов.Стороны также планируют совместные научные исследования.Уханьский университет науки и технологий известен своими достижениями в области инженерных наук, материаловедения и новых технологий, а НИТУ МИСИС зарекомендовал себя как лидер в области металлургии, наноматериалов и высокотехнологичных исследований. Еще один важный аспект сотрудничества — создание совместных лабораторий.Стороны убеждены, что такое взаимодействие станет важным этапом в укреплении узбекско-китайских отношений в сфере образования и науки, открывая новые перспективы для будущих поколений ученых, инженеров и специалистов, которые будут работать на стыке культур и технологий, находя решения для глобальных вызовов.

https://uz.sputniknews.ru/20250508/v-uzbekistane-otkryli-pervyy-fakultet-kreativnoy-ekonomiki-49259699.html

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