https://uz.sputniknews.ru/20250513/forum-energeticheskaya-nedelya-tashkent-49338244.html
Мирзамахмудов: Форум в рамках Энергетической недели объединил свыше 3,4 тыс. участников
Мирзамахмудов: Форум в рамках Энергетической недели объединил свыше 3,4 тыс. участников
Sputnik Узбекистан
Глава Минэнэрго Узбекистана рассказал о приоритетных направлениях работы и планах республики
2025-05-13T17:00+0500
2025-05-13T17:00+0500
2025-05-13T17:00+0500
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общество
ташкент
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энергетика
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Форум в рамках Энергетической недели в Ташкенте объединил более 650 компаний и брендов, порядка 90 спикеров по ключевым темам, 1 100 делегатов и свыше 3,4 тыс. участников из более чем 32 стран, заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Мирзамахмудова, за последние пять лет иностранные инвестиции в энергетический сектор республики превысили $25 млрд. Установленная мощность увеличилась на 50% и достигла 25 гигаватт.Продолжается модернизация инфраструктуры, запускают новые мощности: от разведки до глубокой переработки углеводородов.Также министр сообщил о планах республики утроить объемы добычи меди в ближайшие годы: соответствующие проекты уже находятся на стадии реализации. Цель — не только нарастить добычу, но и увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью.Мирзамахмудов также добавил, что ведется геологоразведка на месторождениях лития, фосфатов и других критически важных полезных ископаемых.Также глава Минэнерго республики рассказал, что в рамках Энергетической недели Узбекистан и Пермский край подпишут Соглашение о промышленном сотрудничестве.В свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Узбекистан и Россия нацелены на формирование общего энергорынка. Это происходит, в первую очередь, в рамках работы Евразийской экономической комиссии.Он также отметил, что идет большая работа по формированию рынка нефти и нефтепродуктов. В рамках договорных отношений рынок газа сформирован и идет работа над формированием плана его развития до 2030 года. То же самое касается рынка электроэнергии.
https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekneftegaz-kazmunaygaz-dorojnaya-karta-49335341.html
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
журабек мирзамахмудов форум энергетическая неделя ташкент
журабек мирзамахмудов форум энергетическая неделя ташкент
Мирзамахмудов: Форум в рамках Энергетической недели объединил свыше 3,4 тыс. участников
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Глава Минэнэрго Узбекистана рассказал о приоритетных направлениях работы и планах республики.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Форум в рамках Энергетической недели в Ташкенте объединил более 650 компаний и брендов, порядка 90 спикеров по ключевым темам, 1 100 делегатов и свыше 3,4 тыс. участников из более чем 32 стран, заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Это подчеркивает большой международный интерес к Узбекистану и к данному мероприятию", — сказал он.
По словам Мирзамахмудова, за последние пять лет иностранные инвестиции в энергетический сектор республики превысили $25 млрд. Установленная мощность увеличилась на 50% и достигла 25 гигаватт.
Продолжается модернизация инфраструктуры, запускают новые мощности: от разведки до глубокой переработки углеводородов.
"Работают солнечные и ветровые электростанции мощностью более 3,5 гигаватт, впервые введены в эксплуатацию системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт. В 2025 году планируется запустить еще 3,5 гигаватта возобновляемых источников энергии и 1,8 гигаватта накопителей — работы уже начаты", — отметил он.
Также министр сообщил о планах республики утроить объемы добычи меди в ближайшие годы: соответствующие проекты уже находятся на стадии реализации. Цель — не только нарастить добычу, но и увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
Мирзамахмудов также добавил, что ведется геологоразведка на месторождениях лития, фосфатов и других критически важных полезных ископаемых.
"Это одно из приоритетных направлений нашей работы — развитие отрасли. При этом добыча должна развиваться в тесной связи с энергетическим сектором", — подчеркнул он.
Также глава Минэнерго республики рассказал, что в рамках Энергетической недели Узбекистан и Пермский край подпишут Соглашение о промышленном сотрудничестве.
В свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Узбекистан и Россия нацелены на формирование общего энергорынка. Это происходит, в первую очередь, в рамках работы Евразийской экономической комиссии.
Он также отметил, что идет большая работа по формированию рынка нефти и нефтепродуктов. В рамках договорных отношений рынок газа сформирован и идет работа над формированием плана его развития до 2030 года. То же самое касается рынка электроэнергии.