https://uz.sputniknews.ru/20250513/forum-energeticheskaya-nedelya-tashkent-49338244.html

Мирзамахмудов: Форум в рамках Энергетической недели объединил свыше 3,4 тыс. участников

Мирзамахмудов: Форум в рамках Энергетической недели объединил свыше 3,4 тыс. участников

Sputnik Узбекистан

Глава Минэнэрго Узбекистана рассказал о приоритетных направлениях работы и планах республики

2025-05-13T17:00+0500

2025-05-13T17:00+0500

2025-05-13T17:00+0500

эксклюзив

узбекистан

общество

ташкент

министерство энергетики узбекистана

джурабек мирзамахмудов

энергетика

россия

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Форум в рамках Энергетической недели в Ташкенте объединил более 650 компаний и брендов, порядка 90 спикеров по ключевым темам, 1 100 делегатов и свыше 3,4 тыс. участников из более чем 32 стран, заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Мирзамахмудова, за последние пять лет иностранные инвестиции в энергетический сектор республики превысили $25 млрд. Установленная мощность увеличилась на 50% и достигла 25 гигаватт.Продолжается модернизация инфраструктуры, запускают новые мощности: от разведки до глубокой переработки углеводородов.Также министр сообщил о планах республики утроить объемы добычи меди в ближайшие годы: соответствующие проекты уже находятся на стадии реализации. Цель — не только нарастить добычу, но и увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью.Мирзамахмудов также добавил, что ведется геологоразведка на месторождениях лития, фосфатов и других критически важных полезных ископаемых.Также глава Минэнерго республики рассказал, что в рамках Энергетической недели Узбекистан и Пермский край подпишут Соглашение о промышленном сотрудничестве.В свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Узбекистан и Россия нацелены на формирование общего энергорынка. Это происходит, в первую очередь, в рамках работы Евразийской экономической комиссии.Он также отметил, что идет большая работа по формированию рынка нефти и нефтепродуктов. В рамках договорных отношений рынок газа сформирован и идет работа над формированием плана его развития до 2030 года. То же самое касается рынка электроэнергии.

https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekneftegaz-kazmunaygaz-dorojnaya-karta-49335341.html

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

журабек мирзамахмудов форум энергетическая неделя ташкент