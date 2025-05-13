https://uz.sputniknews.ru/20250513/tashkent-filial-niyau-mifi-injenernaya-shkola-49339202.html
В ташкентском филиале НИЯУ МИФИ откроется передовая инженерная школа
В ташкентском филиале НИЯУ МИФИ откроется передовая инженерная школа
Sputnik Узбекистан
Филиал выстраивает подготовку кадров в тесной кооперации с Госкорпорацией “Росатом”, головным университетом в России и Агентством “Узатом”
2025-05-13T18:20+0500
2025-05-13T18:20+0500
2025-05-13T18:20+0500
филиал нияу мифи в ташкенте
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росатом
узатом
студенты
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. С 2025-2026 учебного года на базе Ташкентского филиала российского Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) начнет работу передовая инженерная школа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Как рассказал директор филиала Шавкат Абдукамилов в рамках Международного энергетического форума, новая структура станет площадкой для решения практико-ориентированных задач, определенных представителями отрасли.По его словам, филиал выстраивает подготовку кадров в тесной кооперации с Госкорпорацией “Росатом”, головным университетом в России и Агентством “Узатом”.Напомним, что создание инженерных школ — часть государственной стратегии по улучшению системы подготовки технических кадров. Ранее в республике уже реализовали аналогичные инициативы.Так, в 2024 году на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) при поддержке министерства высшего образования, науки и инноваций открыли инженерную школу, ориентированную на подготовку специалистов для горно-металлургической отрасли. В ней студенты совмещают обучение с практикой на производственных площадках предприятия, что позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к условиям реального сектора экономики.
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ташкент филиал нияу мифи инженерная школа росатом узатом
ташкент филиал нияу мифи инженерная школа росатом узатом
В ташкентском филиале НИЯУ МИФИ откроется передовая инженерная школа
Филиал выстраивает подготовку кадров в тесной кооперации с Госкорпорацией “Росатом”, головным университетом в России и Агентством “Узатом”.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik.
С 2025-2026 учебного года на базе Ташкентского филиала российского Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) начнет работу передовая инженерная школа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
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Как рассказал директор филиала Шавкат Абдукамилов в рамках Международного энергетического форума, новая структура станет площадкой для решения практико-ориентированных задач, определенных представителями отрасли.
"На ее базе студенты будут непосредственно работать над тактическими задачами, которые ставит индустрия", — отметил он.
По его словам, филиал выстраивает подготовку кадров в тесной кооперации с Госкорпорацией “Росатом”, головным университетом в России и Агентством “Узатом”.
Напомним, что создание инженерных школ — часть государственной стратегии по улучшению системы подготовки технических кадров. Ранее в республике уже реализовали аналогичные инициативы.
Так, в 2024 году на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) при поддержке министерства высшего образования, науки и инноваций открыли инженерную школу, ориентированную на подготовку специалистов для горно-металлургической отрасли. В ней студенты совмещают обучение с практикой на производственных площадках предприятия, что позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к условиям реального сектора экономики.