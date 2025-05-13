https://uz.sputniknews.ru/20250513/tashkent-filial-niyau-mifi-injenernaya-shkola-49339202.html

В ташкентском филиале НИЯУ МИФИ откроется передовая инженерная школа

В ташкентском филиале НИЯУ МИФИ откроется передовая инженерная школа

Sputnik Узбекистан

Филиал выстраивает подготовку кадров в тесной кооперации с Госкорпорацией “Росатом”, головным университетом в России и Агентством “Узатом”

2025-05-13T18:20+0500

2025-05-13T18:20+0500

2025-05-13T18:20+0500

филиал нияу мифи в ташкенте

общество

росатом

узатом

студенты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0f/46137315_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_26a1ce4b8beda579d8fb34eccc21b8da.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. С 2025-2026 учебного года на базе Ташкентского филиала российского Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) начнет работу передовая инженерная школа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Как рассказал директор филиала Шавкат Абдукамилов в рамках Международного энергетического форума, новая структура станет площадкой для решения практико-ориентированных задач, определенных представителями отрасли.По его словам, филиал выстраивает подготовку кадров в тесной кооперации с Госкорпорацией “Росатом”, головным университетом в России и Агентством “Узатом”.Напомним, что создание инженерных школ — часть государственной стратегии по улучшению системы подготовки технических кадров. Ранее в республике уже реализовали аналогичные инициативы.Так, в 2024 году на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) при поддержке министерства высшего образования, науки и инноваций открыли инженерную школу, ориентированную на подготовку специалистов для горно-металлургической отрасли. В ней студенты совмещают обучение с практикой на производственных площадках предприятия, что позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к условиям реального сектора экономики.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент филиал нияу мифи инженерная школа росатом узатом