https://uz.sputniknews.ru/20250516/rossiyskie-voennye-osvobodili-ocherednoy-naselennyy-punkt-dnr-49390738.html
Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР
Sputnik Узбекистан
Министерство обороны России сообщило об освобождении Вольного Поля в Донецкой Народной Республике.
2025-05-16T15:13+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Российская группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по информации ведомства, группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.ВС Украины потеряли за минувшую неделю более 1 130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
https://uz.sputniknews.ru/20250514/rossiyskie-boytsy-osvobodili-mixaylovku-dnr-49348086.html
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днр сво всу россия украина минобороны рф спецоперация
Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР
15:13 16.05.2025 (обновлено: 15:30 16.05.2025)
Министерство обороны России сообщило об освобождении Вольного Поля в Донецкой Народной Республике.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Российская группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщили
в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации ведомства, группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
ВС Украины потеряли за минувшую неделю более 1 130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.