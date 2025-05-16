https://uz.sputniknews.ru/20250516/rossiyskie-voennye-osvobodili-ocherednoy-naselennyy-punkt-dnr-49390738.html

Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР

Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР

Sputnik Узбекистан

Министерство обороны России сообщило об освобождении Вольного Поля в Донецкой Народной Республике.

2025-05-16T15:13+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Российская группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по информации ведомства, группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.ВС Украины потеряли за минувшую неделю более 1 130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

https://uz.sputniknews.ru/20250514/rossiyskie-boytsy-osvobodili-mixaylovku-dnr-49348086.html

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