https://uz.sputniknews.ru/20250516/tashkent-mejdunarodnaya-vystavka-yarmarka-uzbek-jewellery-fair-49377208.html

В Ташкенте пройдет международная выставка-ярмарка "Uzbek Jewellery Fair-2025"

В Ташкенте пройдет международная выставка-ярмарка "Uzbek Jewellery Fair-2025"

Sputnik Узбекистан

На выставке свою продукцию представят свыше 70 ведущих предприятий из России, Германии, Италии, Турции, Китая, Азербайджана, Армении и ОАЭ.

2025-05-16T11:28+0500

2025-05-16T11:28+0500

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выставка

ювелирные украшения

ювелирная промышленность

ташкент

золотые украшения

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В выставочном центре "CAEx Uzbek-Gazines" в Ташкенте пройдет вторая международная выставка ювелирных изделий, драгоценных камней, современных технологий и оборудования "Uzbek Jewellery Fair 2025", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.На выставке будут продемонстрированы современное оборудование, технологии и высококачественные ювелирные изделия.Кроме того, в рамках мероприятия состоятся официальные встречи по вопросам международного сотрудничества, пленарные заседания и панельные дискуссии с участием международных специалистов.Поддержка ювелирной отрасли в ЕАЭС: что нужно знать представителям сферыНаряду с Узбекистаном на выставке свою продукцию и новейшие разработки представят свыше 70 ведущих предприятий из России, Германии, Италии, Турции, Китая, Азербайджана, Армении и ОАЭ.

https://uz.sputniknews.ru/20240620/yuvelirnaya-otrasl-uzbekistan-izmeneniya-44444311.html

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