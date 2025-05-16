https://uz.sputniknews.ru/20250516/tashkent-mejdunarodnaya-vystavka-yarmarka-uzbek-jewellery-fair-49377208.html
В Ташкенте пройдет международная выставка-ярмарка "Uzbek Jewellery Fair-2025"
В Ташкенте пройдет международная выставка-ярмарка "Uzbek Jewellery Fair-2025"
Sputnik Узбекистан
На выставке свою продукцию представят свыше 70 ведущих предприятий из России, Германии, Италии, Турции, Китая, Азербайджана, Армении и ОАЭ.
2025-05-16T11:28+0500
2025-05-16T11:28+0500
2025-05-16T11:32+0500
выставка
ювелирные украшения
ювелирная промышленность
ташкент
золотые украшения
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В выставочном центре "CAEx Uzbek-Gazines" в Ташкенте пройдет вторая международная выставка ювелирных изделий, драгоценных камней, современных технологий и оборудования "Uzbek Jewellery Fair 2025", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.На выставке будут продемонстрированы современное оборудование, технологии и высококачественные ювелирные изделия.Кроме того, в рамках мероприятия состоятся официальные встречи по вопросам международного сотрудничества, пленарные заседания и панельные дискуссии с участием международных специалистов.Поддержка ювелирной отрасли в ЕАЭС: что нужно знать представителям сферыНаряду с Узбекистаном на выставке свою продукцию и новейшие разработки представят свыше 70 ведущих предприятий из России, Германии, Италии, Турции, Китая, Азербайджана, Армении и ОАЭ.
https://uz.sputniknews.ru/20240620/yuvelirnaya-otrasl-uzbekistan-izmeneniya-44444311.html
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ювелирная выставка ювелир ташкент украшения изделия
ювелирная выставка ювелир ташкент украшения изделия
В Ташкенте пройдет международная выставка-ярмарка "Uzbek Jewellery Fair-2025"
11:28 16.05.2025 (обновлено: 11:32 16.05.2025)
На выставке свою продукцию представят свыше 70 ведущих предприятий из России, Германии, Италии, Турции, Китая, Азербайджана, Армении и ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
В выставочном центре "CAEx Uzbek-Gazines" в Ташкенте пройдет вторая международная выставка ювелирных изделий, драгоценных камней, современных технологий и оборудования "Uzbek Jewellery Fair 2025", сообщает
пресс-служба Комитета по туризму.
"С целью ознакомления туристов с богатой культурой, традиционными ремеслами и современным дизайнерским мастерством Узбекистана с 23 по 25 мая в Ташкенте состоится международная выставка-ярмарка “Uzbek Jewellery Fair-2025”, — говорится в сообщении.
На выставке будут продемонстрированы современное оборудование, технологии и высококачественные ювелирные изделия.
Кроме того, в рамках мероприятия состоятся официальные встречи по вопросам международного сотрудничества, пленарные заседания и панельные дискуссии с участием международных специалистов.
Наряду с Узбекистаном на выставке свою продукцию и новейшие разработки представят свыше 70 ведущих предприятий из России, Германии, Италии, Турции, Китая, Азербайджана, Армении и ОАЭ.