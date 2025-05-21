https://uz.sputniknews.ru/20250521/mirziyoyev-neformalnyy-sammit-otg-budapesht-49482031.html

Что предложил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите ОТГ в Будапеште

Что предложил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите ОТГ в Будапеште

Sputnik Узбекистан

По итогам саммита приняли Будапештскую декларацию, а также ряд других документов по приоритетным направлениям взаимодействия.

2025-05-21T16:30+0500

2025-05-21T16:30+0500

2025-05-21T17:45+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

саммит

отг

венгрия

будапешт

выступление

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Будапеште, и выступил с рядом предложений, сообщает пресс-служба главы республики. В своем выступлении лидер Узбекистана дал глубокую оценку развитию ситуации в мире, характеризующейся усилением геополитических и геоэкономических противоречий, обострением региональных конфликтов и негативных последствий изменения климата. Он отметил важность укрепления общих подходов и позиций государств Организации в решении актуальных международных проблем, опираясь в первую очередь на нормы международного права и Устав ООН. Он также выразил глубокую обеспокоенность нарушением мирного соглашения и возобновлением военных действий в Газе. Справедливое решение палестино-израильского конфликта невозможно без реализации принципа "два государства для двух народов", подчеркнул лидер Узбекистана.Говоря о глобальной и региональной безопасности, глава республики указал на необходимость учитывать сложную ситуацию в Афганистане и вместе искать пути решения. Принятие Совместного заявления по Афганистану свидетельствует о серьезном внимании, уделяемом Организацией этому вопросу, добавил он.Речь шла о развитии практического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.Глава республики: Приветствуя учреждение Тюркского инвестиционного фонда, Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность создания Совместной венчурной компании для поддержки инновационных проектов и единого портала, где будут представлены инвестиционные возможности стран-членов Организации. Также лидер Узбекистана: Отдельное внимание президент РУз уделил развитию сотрудничества в области науки, культуры и образования. По его словам, открытие в Ташкенте Международного университета тюркских государств станет достойным вкладом в реализацию образовательных программ и подготовку талантливой молодежи стран-участниц Организации. По итогам саммита приняли Будапештскую декларацию и ряд других документов по приоритетным направлениям взаимодействия. Напомним, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится в этой стране с официальным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250521/uzbekistan-vengriya-strategicheskoye-partnerstvo-49473963.html

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