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https://uz.sputniknews.ru/20250521/mirziyoyev-neformalnyy-sammit-otg-budapesht-49482031.html
Что предложил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите ОТГ в Будапеште
Что предложил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите ОТГ в Будапеште
Sputnik Узбекистан
По итогам саммита приняли Будапештскую декларацию, а также ряд других документов по приоритетным направлениям взаимодействия.
2025-05-21T16:30+0500
2025-05-21T17:45+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
саммит
отг
венгрия
будапешт
выступление
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Будапеште, и выступил с рядом предложений, сообщает пресс-служба главы республики. В своем выступлении лидер Узбекистана дал глубокую оценку развитию ситуации в мире, характеризующейся усилением геополитических и геоэкономических противоречий, обострением региональных конфликтов и негативных последствий изменения климата. Он отметил важность укрепления общих подходов и позиций государств Организации в решении актуальных международных проблем, опираясь в первую очередь на нормы международного права и Устав ООН. Он также выразил глубокую обеспокоенность нарушением мирного соглашения и возобновлением военных действий в Газе. Справедливое решение палестино-израильского конфликта невозможно без реализации принципа "два государства для двух народов", подчеркнул лидер Узбекистана.Говоря о глобальной и региональной безопасности, глава республики указал на необходимость учитывать сложную ситуацию в Афганистане и вместе искать пути решения. Принятие Совместного заявления по Афганистану свидетельствует о серьезном внимании, уделяемом Организацией этому вопросу, добавил он.Речь шла о развитии практического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.Глава республики: Приветствуя учреждение Тюркского инвестиционного фонда, Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность создания Совместной венчурной компании для поддержки инновационных проектов и единого портала, где будут представлены инвестиционные возможности стран-членов Организации. Также лидер Узбекистана: Отдельное внимание президент РУз уделил развитию сотрудничества в области науки, культуры и образования. По его словам, открытие в Ташкенте Международного университета тюркских государств станет достойным вкладом в реализацию образовательных программ и подготовку талантливой молодежи стран-участниц Организации. По итогам саммита приняли Будапештскую декларацию и ряд других документов по приоритетным направлениям взаимодействия. Напомним, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится в этой стране с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250521/uzbekistan-vengriya-strategicheskoye-partnerstvo-49473963.html
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шавкат мирзиёев саммит отг будапешт
шавкат мирзиёев саммит отг будапешт

Что предложил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите ОТГ в Будапеште

16:30 21.05.2025 (обновлено: 17:45 21.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По итогам саммита приняли Будапештскую декларацию и ряд других документов по приоритетным направлениям взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Будапеште, и выступил с рядом предложений, сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В своем выступлении лидер Узбекистана дал глубокую оценку развитию ситуации в мире, характеризующейся усилением геополитических и геоэкономических противоречий, обострением региональных конфликтов и негативных последствий изменения климата.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он отметил важность укрепления общих подходов и позиций государств Организации в решении актуальных международных проблем, опираясь в первую очередь на нормы международного права и Устав ООН.

"Поддерживаем практические усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины путем дипломатии и переговоров. Хочу особо отметить достойный вклад в это Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал Мирзиёев.

Он также выразил глубокую обеспокоенность нарушением мирного соглашения и возобновлением военных действий в Газе. Справедливое решение палестино-израильского конфликта невозможно без реализации принципа "два государства для двух народов", подчеркнул лидер Узбекистана.
Говоря о глобальной и региональной безопасности, глава республики указал на необходимость учитывать сложную ситуацию в Афганистане и вместе искать пути решения. Принятие Совместного заявления по Афганистану свидетельствует о серьезном внимании, уделяемом Организацией этому вопросу, добавил он.
Речь шла о развитии практического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.
"В политическом плане подчеркнута актуальность подписания инициированного узбекской стороной Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств. Выражена уверенность, что этот документ послужит дальнейшему сближению народов и укреплению долгосрочной правовой базы многостороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.
Глава республики:
в целях увеличения доли взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте стран ОТГ предложил создать онлайн-платформу "ТЮРК-ТРЕЙД" и принять Практическую программу по наращиванию товарооборота;
для обеспечения роста объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному коридору и упрощения таможенно-пограничных процедур призвал к скорейшему внедрению систем "единого окна" и "зеленых коридоров" вдоль данного маршрута.

"В целях расширения сотрудничества в данном направлении в ноябре текущего года в Ташкенте планируется проведение Международного форума тюркских государств по мультимодальному транспорту и логистике", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Приветствуя учреждение Тюркского инвестиционного фонда, Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность создания Совместной венчурной компании для поддержки инновационных проектов и единого портала, где будут представлены инвестиционные возможности стран-членов Организации.
Также лидер Узбекистана:
предложил разработать специальную программу по созданию крупных производственных мощностей в химической, энергетической, горнодобывающей, легкой, фармацевтической, кожевенно-обувной, пищевой и строительной отраслях;
поддержал инициативу Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о запуске в Будапеште Института по предотвращению засухи. Для содействия его деятельности и широкого вовлечения в целевые проекты предложил разработать совместную дорожную карту по предотвращению засухи и экологических проблем.
Отдельное внимание президент РУз уделил развитию сотрудничества в области науки, культуры и образования. По его словам, открытие в Ташкенте Международного университета тюркских государств станет достойным вкладом в реализацию образовательных программ и подготовку талантливой молодежи стран-участниц Организации.

"Лидер Узбекистана предложил разработать предложения по совершенствованию деятельности и структуры Международной организации тюркской культуры — ТЮРКСОЙ, а также провести очередное заседание Совета Фонда тюркской культуры в Узбекистане", — говорится в сообщении.

По итогам саммита приняли Будапештскую декларацию и ряд других документов по приоритетным направлениям взаимодействия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится в этой стране с официальным визитом.
Во Дворце Кармелита состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в узком формате и с участием официальных делегаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Лидеры Узбекистана и Венгрии установили расширенное стратегическое партнерство
09:50
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