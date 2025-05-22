https://uz.sputniknews.ru/20250522/eaeu-brifing-mariya-zaxarova-49493485.html

Захарова: Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения

Захарова: Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель МИД РФ поздравила с наступающим Днем ЕАЭС, и поблагодарила коллег из стран Союза и Евразийской экономической комиссии за плодотворное взаимодействие

2025-05-22T14:30+0500

2025-05-22T14:30+0500

2025-05-22T14:30+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

мария захарова

брифинг

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга.Дипломат отметила, что Евразийский экономический союз стал важным игроком на международной арене: об этом свидетельствует сеть его международных контактов.Она включает в себя соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, а также непреференциальное соглашение с Китаем и более 80 меморандумов о сотрудничестве по линии наднационального органа Союза — Евразийской экономической комиссии. Захарова также подчеркнула активное взаимодействие ЕАЭС с государствами-наблюдателями Узбекистаном, Кубой и Ираном.Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20250521/eaeu-vneshniy-dolg-sokrascheniye-49478239.html

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