https://uz.sputniknews.ru/20250522/eaeu-brifing-mariya-zaxarova-49493485.html
Захарова: Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения
Захарова: Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель МИД РФ поздравила с наступающим Днем ЕАЭС, и поблагодарила коллег из стран Союза и Евразийской экономической комиссии за плодотворное взаимодействие
2025-05-22T14:30+0500
2025-05-22T14:30+0500
2025-05-22T14:30+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
мария захарова
брифинг
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга.Дипломат отметила, что Евразийский экономический союз стал важным игроком на международной арене: об этом свидетельствует сеть его международных контактов.Она включает в себя соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, а также непреференциальное соглашение с Китаем и более 80 меморандумов о сотрудничестве по линии наднационального органа Союза — Евразийской экономической комиссии. Захарова также подчеркнула активное взаимодействие ЕАЭС с государствами-наблюдателями Узбекистаном, Кубой и Ираном.Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250521/eaeu-vneshniy-dolg-sokrascheniye-49478239.html
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Захарова: Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения
Официальный представитель МИД РФ поздравила с наступающим Днем ЕАЭС и поблагодарила коллег из стран Союза и Евразийской экономической комиссии за плодотворное взаимодействие.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга.
"Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения, взаимодействие в рамках которого строится на принципах равенства, доверия и уважения, учета интересов каждого участника", — сказала она.
Дипломат отметила, что Евразийский экономический союз стал важным игроком на международной арене: об этом свидетельствует сеть его международных контактов.
Она включает в себя соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, а также непреференциальное соглашение с Китаем и более 80 меморандумов о сотрудничестве по линии наднационального органа Союза — Евразийской экономической комиссии. Захарова также подчеркнула активное взаимодействие ЕАЭС с государствами-наблюдателями Узбекистаном, Кубой и Ираном.
"Поздравляем с наступающим Днем ЕАЭС, благодарим коллег из стран Союза и Евразийской экономической комиссии за плодотворное взаимодействие. Нацелены на дальнейшее раскрытие экономического потенциала, наращивание и укрепление интеграции на благо населения и бизнеса наших стран", — заключила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.