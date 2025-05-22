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https://uz.sputniknews.ru/20250522/sloveniya-mirziyoyev-seremoniya-vstrecha-49501712.html
В столице Словении прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева
В столице Словении прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана по приглашению Президента Словении находится в этой стране с официальным визитом
2025-05-22T16:10+0500
2025-05-22T16:22+0500
политика
президент узбекистана
официальный визит
словения
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В столице Словении Любляне состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы РУз.Узбекского коллегу торжественно встретила Президент Словении Наташа Пирц Мусар. В честь высокого гостя выстроили почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны Узбекистана и Словении. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После церемонии президент Узбекистана возложил цветы к Мемориалу жертвам всех войн в парке "Звезда" в знак уважения к памяти павших и приверженности идеалам мира и гуманизма.
https://uz.sputniknews.ru/20250522/mirziyoyev-ofitsialnyy-vizit-sloveniya-49487541.html
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словения шавкат мирзиёев официальный визит
словения шавкат мирзиёев официальный визит

В столице Словении прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева

16:10 22.05.2025 (обновлено: 16:22 22.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана
Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана по приглашению Президента Словении находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В столице Словении Любляне состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы РУз.
"На площади Конгресса в Любляне состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего с официальным визитом в Республику Словения", — говорится в сообщении.
Узбекского коллегу торжественно встретила Президент Словении Наташа Пирц Мусар. В честь высокого гостя выстроили почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны Узбекистана и Словении.
Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
После церемонии президент Узбекистана возложил цветы к Мемориалу жертвам всех войн в парке "Звезда" в знак уважения к памяти павших и приверженности идеалам мира и гуманизма.
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2025
Лидер Узбекистана проведет переговоры с президентом Словении
09:50
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