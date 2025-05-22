В столице Словении прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева
16:10 22.05.2025 (обновлено: 16:22 22.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана по приглашению Президента Словении находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В столице Словении Любляне состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы РУз.
"На площади Конгресса в Любляне состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего с официальным визитом в Республику Словения", — говорится в сообщении.
Узбекского коллегу торжественно встретила Президент Словении Наташа Пирц Мусар. В честь высокого гостя выстроили почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны Узбекистана и Словении.
Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
После церемонии президент Узбекистана возложил цветы к Мемориалу жертвам всех войн в парке "Звезда" в знак уважения к памяти павших и приверженности идеалам мира и гуманизма.