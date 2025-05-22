https://uz.sputniknews.ru/20250522/sloveniya-mirziyoyev-seremoniya-vstrecha-49501712.html

В столице Словении прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева

В столице Словении прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана по приглашению Президента Словении находится в этой стране с официальным визитом

2025-05-22T16:10+0500

2025-05-22T16:10+0500

2025-05-22T16:22+0500

политика

президент узбекистана

официальный визит

словения

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В столице Словении Любляне состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы РУз.Узбекского коллегу торжественно встретила Президент Словении Наташа Пирц Мусар. В честь высокого гостя выстроили почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны Узбекистана и Словении. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После церемонии президент Узбекистана возложил цветы к Мемориалу жертвам всех войн в парке "Звезда" в знак уважения к памяти павших и приверженности идеалам мира и гуманизма.

https://uz.sputniknews.ru/20250522/mirziyoyev-ofitsialnyy-vizit-sloveniya-49487541.html

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