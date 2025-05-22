https://uz.sputniknews.ru/20250522/uzbekistan-airways-uvelichit-chislo-reysov-tashkent-sankt-peterburg-49498998.html
До 8 в неделю: Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент – Санкт-Петербург
До 8 в неделю: Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент – Санкт-Петербург
Sputnik Узбекистан
В настоящее время Национальная авиакомпания Узбекистана ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу России
2025-05-22T15:40+0500
2025-05-22T15:40+0500
2025-05-22T15:40+0500
узбекистан
ташкент
санкт-петербург
авиасообщение
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общество
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания республики, с 15 июня увеличит число рейсов Ташкент – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.В настоящий момент Uzbekistan Airways ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу РФ. Таким образом, общее число рейсов вырастет с семи до восьми в неделю.Как отмечается, вылет из Ташкента будет совершаться в 18.40 по местному времени, прилет в Санкт-Петербург — в 21.50. В 23.20 самолет вылетит назад в Ташкент, где приземлится в 06.10 следующего дня.
https://uz.sputniknews.ru/20250402/samarkanda-pryamoy-aviareys-krasnoyarsk-48704825.html
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uzbekistan airways рейсы ташкент санкт-петербург
uzbekistan airways рейсы ташкент санкт-петербург
До 8 в неделю: Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент – Санкт-Петербург
В настоящее время Национальная авиакомпания Узбекистана ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу России.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания республики, с 15 июня увеличит число рейсов Ташкент – Санкт-Петербург, сообщает
пресс-служба авиаперевозчика.
"Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов по маршруту Ташкент – Санкт-Петербург – Ташкент. С 15 июня добавляется еще один рейс по воскресеньям", — говорится в сообщении.
В настоящий момент Uzbekistan Airways ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу РФ. Таким образом, общее число рейсов вырастет с семи до восьми в неделю.
Как отмечается, вылет из Ташкента будет совершаться в 18.40 по местному времени, прилет в Санкт-Петербург — в 21.50. В 23.20 самолет вылетит назад в Ташкент, где приземлится в 06.10 следующего дня.