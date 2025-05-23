https://uz.sputniknews.ru/20250523/iskusstvennyy-intellekt-budet-pomogat-borotsya-s-detskoy-onkologiey-uzbekistan-49517934.html

В Узбекистане бороться с детской онкологией будет помогать искусственный интеллект

В Узбекистане бороться с детской онкологией будет помогать искусственный интеллект

Sputnik Узбекистан

Это предусмотрено разработанной и принятой в стране Национальной стратегией по борьбе с детским раком на 2025-2030 годы. Также будут внедряться цифровизованная маршрутизация больных, дистанционная запись и онлайн-консультации.

2025-05-23T18:25+0500

2025-05-23T18:25+0500

2025-05-23T18:25+0500

онкология

узбекистан

стратегия

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президент узбекистана

здоровье

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дети

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане в борьбе с детской онкологией планируют использовать искусственный интеллект. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по реализации Национальной стратегии Республики Узбекистан по борьбе с детским раком на 2025 – 2030 годы". Документом определены основные цели борьбы с недугом.Так, планируется охватить 100% онкобольных детей специализированной медицинской помощью, повысить долю выявления детского рака на ранних стадиях до 65%, увеличить годичную выживаемость детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями с 34 до 90%, а пятилетней выживаемости — минимум до 60%.Постановлением предусмотрено сокращение сроков постановки диагноза по онкогематологическим заболеваниям до 4-х дней, по онкологическим заболеваниям — до 14 дней, а начинать лечение онкологических и онкогематологических заболеваний в срок от 10 до 20 дней.В соответствии с постановлением, борьбе с детским раком будут способствовать создание условий для выявления признаков детского рака в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, укрепление кадрового потенциала, укрепление материально-технической базы медучреждений в регионах.Также планируется внедрение цифровизованной маршрутизации больных: от регистрации до диагностики, лечения и диспансерного наблюдения.Помимо этого, станут возможными дистанционная запись на прием врача и проведение онлайн-консультаций. А до конца 2025 года к борьбе с детским раком в Узбекистане будут подключены технологии искусственного интеллекта.Проект внедрения Стратегии будет реализован в 2025-2026 годы на базе медицинских учреждений города Самарканда и Иштыханского района. В дальнейшем по мере создания необходимых условий его охват расширится на другие регионы страны.Разработку Национальной стратегии Узбекистана по борьбе с детских раком поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международный медицинский университет Вены и другие международные организации.Приоритетные задачи стратегии — это совершенствование системы профилактики, диагностики, раннего выявления, лечения и ухода за детьми, страдающими раковыми (онкологическими, онкогематологическими) заболеваниями; повышение качества оказываемой медпомощи.В рамках реализации стратегии в стране планируется создать Международный академический хаб по детскому раку при Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Он будет функционировать в форме государственного учреждения при содействии клиник ведущих университетов Европы.

https://uz.sputniknews.ru/20250517/uzbekistan-prinyal-natsionalnuyu-strategiyu-po-borbe-s-detskim-rakom-49407300.html

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