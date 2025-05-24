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https://uz.sputniknews.ru/20250524/kakova-srednyaya-prodoljitelnost-jizni-v-uzbekistane-49523256.html
Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?
Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?
Sputnik Узбекистан
Средняя продолжительность жизни населения Узбекистана превысила 75 лет.
2025-05-24T13:20+0500
2025-05-24T13:30+0500
узбекистан
жизнь
статистика
население
общество
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В 2024 году средняя продолжительность жизни постоянного населения Узбекистана составила 75,1 года. Такие данные опубликовал Национальный комитет по статистике.По сравнению с 2023 годом показатель незначительно увеличился. В позапрошлом году продолжительность жизни в среднем составляла 74,7 года.В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезомДинамика средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана по годам выглядит следующим образом:
https://uz.sputniknews.ru/20250415/trudosposobnoe-naselenie-uzbekistan-48897372.html
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узбекистан продолжительность жизни население статистика
узбекистан продолжительность жизни население статистика

Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?

13:20 24.05.2025 (обновлено: 13:30 24.05.2025)
© Sputnik / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкУзбекские старики из Коканда
Узбекские старики из Коканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2025
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Средняя продолжительность жизни населения Узбекистана превысила 75 лет.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В 2024 году средняя продолжительность жизни постоянного населения Узбекистана составила 75,1 года. Такие данные опубликовал Национальный комитет по статистике.
По сравнению с 2023 годом показатель незначительно увеличился. В позапрошлом году продолжительность жизни в среднем составляла 74,7 года.
В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом
Динамика средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана по годам выглядит следующим образом:
в 1991 году — 66,4 года;
в 1995 году — 69,1 года;
в 2000 году — 70,8 года;
в 2005 году — 71,8 года;
в 2010 году — 73 года;
в 2015 году — 73,6 года;
в 2020 году — 73,4 года;
в 2024 году — 75,1 года.
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