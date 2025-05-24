https://uz.sputniknews.ru/20250524/kakova-srednyaya-prodoljitelnost-jizni-v-uzbekistane-49523256.html

Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?

Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?

Sputnik Узбекистан

Средняя продолжительность жизни населения Узбекистана превысила 75 лет.

2025-05-24T13:20+0500

2025-05-24T13:20+0500

2025-05-24T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В 2024 году средняя продолжительность жизни постоянного населения Узбекистана составила 75,1 года. Такие данные опубликовал Национальный комитет по статистике.По сравнению с 2023 годом показатель незначительно увеличился. В позапрошлом году продолжительность жизни в среднем составляла 74,7 года.В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезомДинамика средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана по годам выглядит следующим образом:

https://uz.sputniknews.ru/20250415/trudosposobnoe-naselenie-uzbekistan-48897372.html

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