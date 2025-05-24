https://uz.sputniknews.ru/20250524/kakova-srednyaya-prodoljitelnost-jizni-v-uzbekistane-49523256.html
Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?
Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?
Sputnik Узбекистан
Средняя продолжительность жизни населения Узбекистана превысила 75 лет.
2025-05-24T13:20+0500
2025-05-24T13:20+0500
2025-05-24T13:30+0500
узбекистан
жизнь
статистика
население
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/324/46/3244636_0:642:1360:1407_1920x0_80_0_0_e06f23cd5875f411a84006478f8cac59.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В 2024 году средняя продолжительность жизни постоянного населения Узбекистана составила 75,1 года. Такие данные опубликовал Национальный комитет по статистике.По сравнению с 2023 годом показатель незначительно увеличился. В позапрошлом году продолжительность жизни в среднем составляла 74,7 года.В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезомДинамика средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана по годам выглядит следующим образом:
https://uz.sputniknews.ru/20250415/trudosposobnoe-naselenie-uzbekistan-48897372.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/324/46/3244636_0:515:1360:1535_1920x0_80_0_0_ee65dcb8d7dafba741935b55cfed8cd3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан продолжительность жизни население статистика
узбекистан продолжительность жизни население статистика
Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?
13:20 24.05.2025 (обновлено: 13:30 24.05.2025)
Средняя продолжительность жизни населения Узбекистана превысила 75 лет.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В 2024 году средняя продолжительность жизни постоянного населения Узбекистана составила 75,1 года. Такие данные опубликовал
Национальный комитет по статистике.
По сравнению с 2023 годом показатель незначительно увеличился. В позапрошлом году продолжительность жизни в среднем составляла 74,7 года.
Динамика средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана по годам выглядит следующим образом: