https://uz.sputniknews.ru/20250524/za-poslednie-20-let-chislo-kurilschikov-sokratilos-na-300-millionov-49523575.html
За последние 20 лет число курильщиков в мире сократилось на 300 миллионов – ВОЗ
За последние 20 лет число курильщиков в мире сократилось на 300 миллионов – ВОЗ
Sputnik Узбекистан
ВОЗ настоятельно призывает все государства-члены строго регулировать потребление, производство, продажу и продвижение табачных изделий.
2025-05-24T16:16+0500
2025-05-24T16:16+0500
2025-05-24T16:38+0500
воз
курение
здоровье
табак
конвенция
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. За последние 20 лет потребление табака в мире сократилось примерно на треть. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за этот период число курильщиков сократилось на 300 миллионов человек.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что это результат Рамочной конвенции по борьбе против табака, вступившей в силу два десятилетия назад.Кроме того, табачный дым отравляет жизнь пассивных курильщиков, то есть окружающих их людей. Этот же фактор становится причиной смерти более 1,2 млн человек в ежегодно. ВОЗ призвала к решительным мерам против распространения электронных сигаретУчитывая сложившуюся ситуацию, Всемирная организация здравоохранения призвала все государства-члены строго регулировать потребление, производство, продажу и распространение табачных изделий.
https://uz.sputniknews.ru/20250107/v-ruz-mogut-zapretit-oborot-elektronnyx-sigaret--zakonoproekt-uje-proshel-pervoe-chtenie-47469017.html
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курильщик воз курение табак здоровье сигареты
курильщик воз курение табак здоровье сигареты
За последние 20 лет число курильщиков в мире сократилось на 300 миллионов – ВОЗ
16:16 24.05.2025 (обновлено: 16:38 24.05.2025)
ВОЗ настоятельно призывает все государства-члены строго регулировать потребление, производство, продажу и распространение табачных изделий.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. За последние 20 лет потребление табака в мире сократилось примерно на треть. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за этот период число курильщиков сократилось на 300 миллионов человек.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что это результат Рамочной конвенции по борьбе против табака, вступившей в силу два десятилетия назад.
"Однако тенденция к снижению не является поводом для самоуспокоения, потому что табак по-прежнему является основной причиной предотвратимой смерти во всем мире. К сожалению, ежегодно от этой вредной привычки умирает 8,7 миллиона человек", – говорится в докладе.
Кроме того, табачный дым отравляет жизнь пассивных курильщиков, то есть окружающих их людей. Этот же фактор становится причиной смерти более 1,2 млн человек в ежегодно.
Согласно строгому заключению ВОЗ, независимо от вида и количества доз, употребление табака вредно для здоровья.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Всемирная организация здравоохранения призвала все государства-члены строго регулировать потребление, производство, продажу и распространение табачных изделий.