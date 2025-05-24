https://uz.sputniknews.ru/20250524/za-poslednie-20-let-chislo-kurilschikov-sokratilos-na-300-millionov-49523575.html

За последние 20 лет число курильщиков в мире сократилось на 300 миллионов – ВОЗ

За последние 20 лет число курильщиков в мире сократилось на 300 миллионов – ВОЗ

Sputnik Узбекистан

ВОЗ настоятельно призывает все государства-члены строго регулировать потребление, производство, продажу и продвижение табачных изделий.

2025-05-24T16:16+0500

2025-05-24T16:16+0500

2025-05-24T16:38+0500

воз

курение

здоровье

табак

конвенция

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. За последние 20 лет потребление табака в мире сократилось примерно на треть. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за этот период число курильщиков сократилось на 300 миллионов человек.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что это результат Рамочной конвенции по борьбе против табака, вступившей в силу два десятилетия назад.Кроме того, табачный дым отравляет жизнь пассивных курильщиков, то есть окружающих их людей. Этот же фактор становится причиной смерти более 1,2 млн человек в ежегодно. ВОЗ призвала к решительным мерам против распространения электронных сигаретУчитывая сложившуюся ситуацию, Всемирная организация здравоохранения призвала все государства-члены строго регулировать потребление, производство, продажу и распространение табачных изделий.

https://uz.sputniknews.ru/20250107/v-ruz-mogut-zapretit-oborot-elektronnyx-sigaret--zakonoproekt-uje-proshel-pervoe-chtenie-47469017.html

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