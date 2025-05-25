https://uz.sputniknews.ru/20250525/egipetskaya-kompaniya-postroit-v-karakalpakstane-podzemnye-xranilischa-dlya-nefteproduktov-49538041.html

Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов

Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали 5 меморандумов о взаимопонимании на общую сумму $660 млн

2025-05-25T17:30+0500

2025-05-25T17:30+0500

2025-05-25T17:30+0500

каракалпакстан

египет

инвестиции

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов, сообщает ИА "Дунё".В ходе рабочего визита делегации Каракалпакстана во главе с председателем Жокаргы Кенеса Аманбаем Орынбаевым в ОАЭ Посольство Узбекистана в Египте организовало встречу с египетским предпринимателем, председателем правления компании "Bell Energy" Хайсамом Хусейном и ее бизнес-партнерами.Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах УзбекистанаПредметом обсуждения стал инвестиционный потенциал Каракалпакстана, его экономические показатели и возможности реализации перспективных международных проектов в том числе с участием данной компании.Стороны договорились разработать и согласовать технические и финансовые аспекты по каждому проекту.

https://uz.sputniknews.ru/20250118/uzbekistan-egipet-realizuyut-sovmestnye-proekty-v-farmotrasli-47604583.html

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