Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов
© ИА "Дунё"Каракалпакстан привлекает инвестиции из Египта на сумму 660 миллионов долларов
© ИА "Дунё"
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Стороны подписали 5 меморандумов о взаимопонимании на общую сумму $660 млн.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов, сообщает ИА "Дунё".
В ходе рабочего визита делегации Каракалпакстана во главе с председателем Жокаргы Кенеса Аманбаем Орынбаевым в ОАЭ Посольство Узбекистана в Египте организовало встречу с египетским предпринимателем, председателем правления компании "Bell Energy" Хайсамом Хусейном и ее бизнес-партнерами.
Предметом обсуждения стал инвестиционный потенциал Каракалпакстана, его экономические показатели и возможности реализации перспективных международных проектов в том числе с участием данной компании.
“По итогам диалога подписано 5 меморандумов о взаимопонимании на общую сумму 660 миллионов долларов США, предусматривающих реализацию ряда проектов, в частности строительство подземных хранилищ для нефтепродуктов, разработка золоторудного месторождения "Кайрактас", производство энергии из отходов, создание бамбуковых плантаций для производства биoэтанола и авиационного топлива, а также социальный проект, направленный на обеспечение благополучия детей”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились разработать и согласовать технические и финансовые аспекты по каждому проекту.