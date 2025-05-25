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https://uz.sputniknews.ru/20250525/egipetskaya-kompaniya-postroit-v-karakalpakstane-podzemnye-xranilischa-dlya-nefteproduktov-49538041.html
Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов
Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов
Sputnik Узбекистан
Стороны подписали 5 меморандумов о взаимопонимании на общую сумму $660 млн
2025-05-25T17:30+0500
2025-05-25T17:30+0500
каракалпакстан
египет
инвестиции
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов, сообщает ИА "Дунё".В ходе рабочего визита делегации Каракалпакстана во главе с председателем Жокаргы Кенеса Аманбаем Орынбаевым в ОАЭ Посольство Узбекистана в Египте организовало встречу с египетским предпринимателем, председателем правления компании "Bell Energy" Хайсамом Хусейном и ее бизнес-партнерами.Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах УзбекистанаПредметом обсуждения стал инвестиционный потенциал Каракалпакстана, его экономические показатели и возможности реализации перспективных международных проектов в том числе с участием данной компании.Стороны договорились разработать и согласовать технические и финансовые аспекты по каждому проекту.
https://uz.sputniknews.ru/20250118/uzbekistan-egipet-realizuyut-sovmestnye-proekty-v-farmotrasli-47604583.html
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египет компания каракалпакстан меморандумы
египет компания каракалпакстан меморандумы

Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов

17:30 25.05.2025
© ИА "Дунё"Каракалпакстан привлекает инвестиции из Египта на сумму 660 миллионов долларов
Каракалпакстан привлекает инвестиции из Египта на сумму 660 миллионов долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2025
© ИА "Дунё"
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Стороны подписали 5 меморандумов о взаимопонимании на общую сумму $660 млн.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Египетская компания построит в Каракалпакстане подземные хранилища для нефтепродуктов, сообщает ИА "Дунё".
В ходе рабочего визита делегации Каракалпакстана во главе с председателем Жокаргы Кенеса Аманбаем Орынбаевым в ОАЭ Посольство Узбекистана в Египте организовало встречу с египетским предпринимателем, председателем правления компании "Bell Energy" Хайсамом Хусейном и ее бизнес-партнерами.
Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах Узбекистана
Предметом обсуждения стал инвестиционный потенциал Каракалпакстана, его экономические показатели и возможности реализации перспективных международных проектов в том числе с участием данной компании.
“По итогам диалога подписано 5 меморандумов о взаимопонимании на общую сумму 660 миллионов долларов США, предусматривающих реализацию ряда проектов, в частности строительство подземных хранилищ для нефтепродуктов, разработка золоторудного месторождения "Кайрактас", производство энергии из отходов, создание бамбуковых плантаций для производства биoэтанола и авиационного топлива, а также социальный проект, направленный на обеспечение благополучия детей”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились разработать и согласовать технические и финансовые аспекты по каждому проекту.
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18 января, 12:07
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