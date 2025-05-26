https://uz.sputniknews.ru/20250526/mirziyoyev-videoselektor-mestnaya-promyshlennost-49543528.html
В Узбекистане появятся центры торговли исключительно национальной продукцией
В Узбекистане появятся центры торговли исключительно национальной продукцией
Sputnik Узбекистан
Также в республике внедрят новую систему поддержки национальных брендов
2025-05-26T14:30+0500
2025-05-26T14:30+0500
2025-05-26T15:42+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
предприниматели
продукция
одежда
текстиль
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49545655_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_741c5a9d57c6b815353b4eb1ee29d588.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане появятся крупные торговые центры "Mall of Uzbekistan" для торговли исключительно отечественной продукцией. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством президента, посвященном приоритетным задачам развития местной промышленности. Глава республики отметил, что сегодня в стране работают более 4 000 предприятий, выпускающих одежду, обувь и изделия из кожи, однако нет торговых центров, где такая продукция представлена в одном месте. Для предприятий текстильной и кожевенно-обувной отрасли, где не менее 15% работников составляют представители малообеспеченных семей, введут налоговые льготы: 2% налога на прибыль и 1% социального налога.Кроме того, вдвое снизят минимальный порог в 15% для трудоустройства нуждающихся, а в расчет льгот включат сотрудников с ограниченными возможностями.Также на совещании речь шла о создании в Узбекистане специальной компании по поддержке национальных брендов.Она займется наймом зарубежных бренд-менеджеров, дизайнеров и маркетологов, а также отбором качественных отечественных товаров с международной сертификацией.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49545655_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_b412cb61f283af280aa4cad1e635330b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан торговля национальная продукция
узбекистан торговля национальная продукция
В Узбекистане появятся центры торговли исключительно национальной продукцией
14:30 26.05.2025 (обновлено: 15:42 26.05.2025)
Также в республике внедрят новую систему поддержки национальных брендов.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В Узбекистане появятся крупные торговые центры "Mall of Uzbekistan" для торговли исключительно отечественной продукцией. Об этом стало известно
на видеоселекторном совещании под председательством президента, посвященном приоритетным задачам развития местной промышленности.
Глава республики отметил, что сегодня в стране работают более 4 000 предприятий, выпускающих одежду, обувь и изделия из кожи, однако нет торговых центров, где такая продукция представлена в одном месте.
"Поэтому будут запущены крупные торговые центры ""Mall of Uzbekistan", где будет продаваться только национальная продукция. Магазины здесь будут сдаваться в аренду предпринимателям по минимальным ценам", — говорится в сообщении.
Для предприятий текстильной и кожевенно-обувной отрасли, где не менее 15% работников составляют представители малообеспеченных семей, введут налоговые льготы: 2% налога на прибыль и 1% социального налога.
Кроме того, вдвое снизят минимальный порог в 15% для трудоустройства нуждающихся, а в расчет льгот включат сотрудников с ограниченными возможностями.
Также на совещании речь шла о создании в Узбекистане специальной компании по поддержке национальных брендов.
Она займется наймом зарубежных бренд-менеджеров, дизайнеров и маркетологов, а также отбором качественных отечественных товаров с международной сертификацией.