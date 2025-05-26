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В Узбекистане появятся центры торговли исключительно национальной продукцией

В Узбекистане появятся центры торговли исключительно национальной продукцией

Sputnik Узбекистан

Также в республике внедрят новую систему поддержки национальных брендов

2025-05-26T14:30+0500

2025-05-26T14:30+0500

2025-05-26T15:42+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане появятся крупные торговые центры "Mall of Uzbekistan" для торговли исключительно отечественной продукцией. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством президента, посвященном приоритетным задачам развития местной промышленности. Глава республики отметил, что сегодня в стране работают более 4 000 предприятий, выпускающих одежду, обувь и изделия из кожи, однако нет торговых центров, где такая продукция представлена в одном месте. Для предприятий текстильной и кожевенно-обувной отрасли, где не менее 15% работников составляют представители малообеспеченных семей, введут налоговые льготы: 2% налога на прибыль и 1% социального налога.Кроме того, вдвое снизят минимальный порог в 15% для трудоустройства нуждающихся, а в расчет льгот включат сотрудников с ограниченными возможностями.Также на совещании речь шла о создании в Узбекистане специальной компании по поддержке национальных брендов.Она займется наймом зарубежных бренд-менеджеров, дизайнеров и маркетологов, а также отбором качественных отечественных товаров с международной сертификацией.

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