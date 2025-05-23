https://uz.sputniknews.ru/20250523/kuala-lumpur-uzbeksko-malayziyskiy-forum-tsifrovie-texnologii-49510973.html
Узбекистан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере IT и цифровых технологий
Узбекистан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере IT и цифровых технологий
Sputnik Узбекистан
В Куала-Лумпуре прошел узбекско- малайзийский форум IT и цифровых технологий. В нем приняли участие представители более 120 малазийских компаний, работающих в этой сфере.
2025-05-23T13:06+0500
2025-05-23T13:06+0500
2025-05-23T14:45+0500
малайзия
узбекистан
куала-лумпур
бизнес-форум
it-технологии
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены развивать и расширять перспективное сотрудничество в сфере цифровых технологий. В этой связи в Куала-Лумпуре состоялся очередной узбекско-малазийский форум по информационным и цифровым технологиям, сообщает ИА “Дунё”.Мероприятие организовано по инициативе "Uzbekistan IT Park" при министерстве цифровых технологий РУз, Национальной технологической ассоциации Малайзии (PIKOM) и Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре.В мероприятии приняли участие представители более 120 малазийских компаний, работающих в сфере цифровых технологий.Малайзийская компания намерена модернизировать списанные поезда в УзбекистанеВ ходе форума посол Узбекистана Каромиддин Гадоев рассказал о деловой среде в республике, благоприятных возможностях, созданных для развития IT и цифровых технологий. Он сообщил, что Сырдарьинская область развивается как хаб для малазийских компаний в сфере цифровых технологий и следующий форум пройдет в этом регионе.Закари Ванг, глава малазийской компании "Canaan Communication & Technologies", которая в этом году начала свою деятельность в республике, выразил уверенность, что Узбекистан с ее удобным географическим положением, может стать мостом для выхода на рынки всех стран Центральной Азии. Узбекистан и Малайзия намерены наладить совместную геологоразведкуУзбекистан и Малайзия определили направления сотрудничества в таможенной сфереОн подчеркнул блестящие перспективы сектора информационных технологий республики и призвал малазийские компании более эффективно использовать потенциал молодого и растущего поколения IT-специалистов страны, поделился опытом ведения бизнеса в сфере IT и рассказал о преимуществах инвестирования в цифровые проекты в Узбекистане.В рамках форума представители Минцифры "Uzbekistan IT Park", "Sirdaryo IT Park", а также малазийских IT- и BPO-компаний провели бизнес-встречи по установлению взаимовыгодных отношений и реализации совместных проектов в сфере цифровых технологий.Малайзийские компании планируют новые проекты с предпринимателями из УзбекистанаМалайзия планирует инвестировать в "зеленую" энергетику УзбекистанаУзбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроникиГенеральный директор Малазийского национального технологического института (PIKOM) Онг Киан Ю высоко оценил удобства, которые создает "Uzbekistan IT Park" для иностранных инвесторов.
https://uz.sputniknews.ru/20250321/malaziya-investitsii-drony-selskoye-xozyaystvo-uzbekistan-48507081.html
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информационные цифровые технологии форум узбекистан малайзия
информационные цифровые технологии форум узбекистан малайзия
Узбекистан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере IT и цифровых технологий
13:06 23.05.2025 (обновлено: 14:45 23.05.2025)
В Куала-Лумпуре прошел узбекско-малайзийский форум информационных и цифровых технологий. В нем приняли участие представители более 120 малазийских компаний, работающих в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены развивать и расширять перспективное сотрудничество в сфере цифровых технологий. В этой связи в Куала-Лумпуре состоялся очередной узбекско-малазийский форум по информационным и цифровым технологиям, сообщает ИА “Дунё”.
Мероприятие организовано по инициативе "Uzbekistan IT Park" при министерстве цифровых технологий РУз, Национальной технологической ассоциации Малайзии (PIKOM) и Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре.
В мероприятии приняли участие представители более 120 малазийских компаний, работающих в сфере цифровых технологий.
В ходе форума посол Узбекистана Каромиддин Гадоев рассказал о деловой среде в республике, благоприятных возможностях, созданных для развития IT и цифровых технологий. Он сообщил, что Сырдарьинская область развивается как хаб для малазийских компаний в сфере цифровых технологий и следующий форум пройдет в этом регионе.
"Заместитель генерального директора "Uzbekistan IT Park" Джамиля Халибаева выдвинула предложения по продуктивному использованию возможностей, созданных в IT-парке и его филиалах в регионах республики, и взаимному сотрудничеству. Руководитель азиатского отдела "Uzbekistan IT Park" Иззат Хамидов представил презентацию о преимуществах и удобствах, предоставляемых участникам IT-парков республики в нашей стране", — говорится в сообщении.
Закари Ванг, глава малазийской компании "Canaan Communication & Technologies", которая в этом году начала свою деятельность в республике, выразил уверенность, что Узбекистан с ее удобным географическим положением, может стать мостом для выхода на рынки всех стран Центральной Азии.
Он подчеркнул блестящие перспективы сектора информационных технологий республики и призвал малазийские компании более эффективно использовать потенциал молодого и растущего поколения IT-специалистов страны, поделился опытом ведения бизнеса в сфере IT и рассказал о преимуществах инвестирования в цифровые проекты в Узбекистане.
"Посол "Uzbekistan IT Park" в Малайзии Мэтью Барсинг поделился впечатлениями от визита в Узбекистан и перечислил ряд факторов, благоприятных для предпринимательства в сфере цифровых технологий республики. Он подчеркнул, что малазийские компании твердо уверены в том, что узбекский рынок цифровых технологий будет выгоден", — отметили в агентстве.
В рамках форума представители Минцифры "Uzbekistan IT Park", "Sirdaryo IT Park", а также малазийских IT- и BPO-компаний провели бизнес-встречи по установлению взаимовыгодных отношений и реализации совместных проектов в сфере цифровых технологий.
Генеральный директор Малазийского национального технологического института (PIKOM) Онг Киан Ю высоко оценил удобства, которые создает "Uzbekistan IT Park" для иностранных инвесторов.
"С ним обсуждены перспективы привлечения в Узбекистан компаний, входящих в данную ассоциацию, в сферах аутсорсинга и глобальных бизнес-услуг", — добавили в агентстве.