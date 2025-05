https://uz.sputniknews.ru/20250523/kuala-lumpur-uzbeksko-malayziyskiy-forum-tsifrovie-texnologii-49510973.html

Узбекистан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере IT и цифровых технологий

В Куала-Лумпуре прошел узбекско- малайзийский форум IT и цифровых технологий. В нем приняли участие представители более 120 малазийских компаний, работающих в этой сфере.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены развивать и расширять перспективное сотрудничество в сфере цифровых технологий. В этой связи в Куала-Лумпуре состоялся очередной узбекско-малазийский форум по информационным и цифровым технологиям, сообщает ИА “Дунё”.Мероприятие организовано по инициативе "Uzbekistan IT Park" при министерстве цифровых технологий РУз, Национальной технологической ассоциации Малайзии (PIKOM) и Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре.В мероприятии приняли участие представители более 120 малазийских компаний, работающих в сфере цифровых технологий.Малайзийская компания намерена модернизировать списанные поезда в УзбекистанеВ ходе форума посол Узбекистана Каромиддин Гадоев рассказал о деловой среде в республике, благоприятных возможностях, созданных для развития IT и цифровых технологий. Он сообщил, что Сырдарьинская область развивается как хаб для малазийских компаний в сфере цифровых технологий и следующий форум пройдет в этом регионе.Закари Ванг, глава малазийской компании "Canaan Communication & Technologies", которая в этом году начала свою деятельность в республике, выразил уверенность, что Узбекистан с ее удобным географическим положением, может стать мостом для выхода на рынки всех стран Центральной Азии. Узбекистан и Малайзия намерены наладить совместную геологоразведкуУзбекистан и Малайзия определили направления сотрудничества в таможенной сфереОн подчеркнул блестящие перспективы сектора информационных технологий республики и призвал малазийские компании более эффективно использовать потенциал молодого и растущего поколения IT-специалистов страны, поделился опытом ведения бизнеса в сфере IT и рассказал о преимуществах инвестирования в цифровые проекты в Узбекистане.В рамках форума представители Минцифры "Uzbekistan IT Park", "Sirdaryo IT Park", а также малазийских IT- и BPO-компаний провели бизнес-встречи по установлению взаимовыгодных отношений и реализации совместных проектов в сфере цифровых технологий.Малайзийские компании планируют новые проекты с предпринимателями из УзбекистанаМалайзия планирует инвестировать в "зеленую" энергетику УзбекистанаУзбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроникиГенеральный директор Малазийского национального технологического института (PIKOM) Онг Киан Ю высоко оценил удобства, которые создает "Uzbekistan IT Park" для иностранных инвесторов.

