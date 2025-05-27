РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины – Минобороны
© РИА НовостиБоевая стрельба. Архивное фото
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За неделю дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 2 331 украинский беспилотник, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В ответ на массированные атаки украинских БпЛА по регионам РФ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве отметили, что по инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса.
Так, с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением БпЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации.
"С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая т.г. дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети", –сообщили в ведомстве.
В ответ на действия киевского режима ВС Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами – исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.
21 мая поражены пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе поселка Святогорск ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области.
22 мая ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Криворожской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", машина боевого управления и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Patriot".
23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы. Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.
24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БпЛА, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе поселка Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3 штурмовой бригады "Азов" в районе поселка Изюм Харьковской области. Также поражена позиция ЗРК "Patriot" производства США в Киевской области.
25 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БпЛА по предприятиям Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БпЛА. Поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БпЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БпЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БпЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области. Также поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.
26 мая массированным ударом высокоточным оружием большой дальности и ударными БпЛА уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.
"Вооруженные Силы РФ продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", – добавили в министерстве.