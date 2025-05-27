РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины – Минобороны

20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. 20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.

21 мая поражены пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе поселка Святогорск ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области. 21 мая поражены пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе поселка Святогорск ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области.

22 мая ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Криворожской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", машина боевого управления и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Patriot". 22 мая ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Криворожской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", машина боевого управления и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Patriot".

23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы. Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области. 23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы. Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.

24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БпЛА, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе поселка Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3 штурмовой бригады "Азов" в районе поселка Изюм Харьковской области. Также поражена позиция ЗРК "Patriot" производства США в Киевской области. 24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БпЛА, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе поселка Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3 штурмовой бригады "Азов" в районе поселка Изюм Харьковской области. Также поражена позиция ЗРК "Patriot" производства США в Киевской области.

25 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БпЛА по предприятиям Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БпЛА. Поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БпЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БпЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БпЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области. Также поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области. 25 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БпЛА по предприятиям Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БпЛА. Поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БпЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БпЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БпЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области. Также поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.