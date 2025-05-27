https://uz.sputniknews.ru/20250527/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-staraya-nikolaevka-dnr-49560835.html

Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР

Sputnik Узбекистан

На этом направлении ВСУ потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства,12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

2025-05-27T14:48+0500

2025-05-27T14:48+0500

2025-05-27T15:12+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным Минобороны, в зоне действий группировки "Юг" украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей, уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

https://uz.sputniknews.ru/20250526/rossiyskie-boytsy-osvobodili-vladimirovku-i-belovody-v-sumskoy-oblasti-49547255.html

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