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Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР
Sputnik Узбекистан
На этом направлении ВСУ потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства,12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
2025-05-27T14:48+0500
2025-05-27T14:48+0500
2025-05-27T15:12+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным Минобороны, в зоне действий группировки "Юг" украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей, уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
https://uz.sputniknews.ru/20250526/rossiyskie-boytsy-osvobodili-vladimirovku-i-belovody-v-sumskoy-oblasti-49547255.html
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Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР
14:48 27.05.2025 (обновлено: 15:12 27.05.2025)
В зоне действий группировки "Юг" украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства,12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке оборонного ведомства.
По данным Минобороны, в зоне действий группировки "Юг" украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей, уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.