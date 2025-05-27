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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250527/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-staraya-nikolaevka-dnr-49560835.html
Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР
Sputnik Узбекистан
На этом направлении ВСУ потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства,12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
2025-05-27T14:48+0500
2025-05-27T15:12+0500
минобороны рф
спецоперация
россия
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безопасность
днр
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным Минобороны, в зоне действий группировки "Юг" украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей, уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
https://uz.sputniknews.ru/20250526/rossiyskie-boytsy-osvobodili-vladimirovku-i-belovody-v-sumskoy-oblasti-49547255.html
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днр сво всу россия украина спецоперация безопасность юг

Российские военные освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР

14:48 27.05.2025 (обновлено: 15:12 27.05.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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В зоне действий группировки "Юг" украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства,12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в зоне действий группировки "Юг" украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей, уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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