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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250529/putin-den-eaeu-pozdravleniye-49588280.html
День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении
День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении
Sputnik Узбекистан
Решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС
2025-05-29T12:20+0500
2025-05-29T12:20+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Евразийского экономического союза.Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.Глава РФ отметил, что интеграционные процессы в рамках Союза развиваются весьма динамично и плодотворно. Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты.В заключение он пожелал лидерам здоровья и успехов, а их согражданам — счастья и процветания.Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250522/eaeu-brifing-mariya-zaxarova-49493485.html
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день еаэс путин поздравление беларусь казахстан кыргызстан армения
день еаэс путин поздравление беларусь казахстан кыргызстан армения

День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении

12:20 29.05.2025
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
© Sputnik / POOL
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Решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Евразийского экономического союза.
Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.
Глава РФ отметил, что интеграционные процессы в рамках Союза развиваются весьма динамично и плодотворно. Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты.

“Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве”, — подчеркнул Путин.

В заключение он пожелал лидерам здоровья и успехов, а их согражданам — счастья и процветания.
Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.
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