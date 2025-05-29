https://uz.sputniknews.ru/20250529/putin-den-eaeu-pozdravleniye-49588280.html

День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении

День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении

Sputnik Узбекистан

Решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС

2025-05-29T12:20+0500

2025-05-29T12:20+0500

2025-05-29T12:20+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

владимир путин

поздравление

беларусь

казахстан

кыргызстан

армения

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Евразийского экономического союза.Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.Глава РФ отметил, что интеграционные процессы в рамках Союза развиваются весьма динамично и плодотворно. Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты.В заключение он пожелал лидерам здоровья и успехов, а их согражданам — счастья и процветания.Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20250522/eaeu-brifing-mariya-zaxarova-49493485.html

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