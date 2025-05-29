https://uz.sputniknews.ru/20250529/putin-den-eaeu-pozdravleniye-49588280.html
День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении
День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении
Sputnik Узбекистан
Решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС
2025-05-29T12:20+0500
2025-05-29T12:20+0500
2025-05-29T12:20+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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владимир путин
поздравление
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Евразийского экономического союза.Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.Глава РФ отметил, что интеграционные процессы в рамках Союза развиваются весьма динамично и плодотворно. Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты.В заключение он пожелал лидерам здоровья и успехов, а их согражданам — счастья и процветания.Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250522/eaeu-brifing-mariya-zaxarova-49493485.html
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день еаэс путин поздравление беларусь казахстан кыргызстан армения
День ЕАЭС: Путин поздравил глав Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении
Решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил
лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Евразийского экономического союза.
Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.
Глава РФ отметил, что интеграционные процессы в рамках Союза развиваются весьма динамично и плодотворно. Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты.
“Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве”, — подчеркнул Путин.
В заключение он пожелал лидерам здоровья и успехов, а их согражданам — счастья и процветания.
Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.