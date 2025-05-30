Бизнес-туризм и инвестиции: Узбекистан и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма
12:16 30.05.2025 (обновлено: 14:12 30.05.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристы в Узбекистане
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия обсуждают возможности углубления двухстороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.
По информации ведомства, председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
На встрече стороны рассмотрели возможности расширения туристического обмена, в том числе продвижения национальных туристических продуктов, участия российской стороны в туристических и инфраструктурных проектах, реализуемых в Узбекистане.
Особое внимание участники переговоров уделили вопросам создания комфортных условий для взаимных поездок граждан, взаимодействию по линии бизнес-туризма и созданию специальных туристических предложений для сотрудников крупных компаний.
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Обсуждены механизмы привлечения инвестиций в туристические зоны Узбекистана и участие российских и узбекских туроператоров в крупных отраслевых мероприятиях на территории двух стран.
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Стороны подтвердили заинтересованность в расширении двустороннего туристического обмена и договорились о продолжении активного диалога, направленного на реализацию конкретных совместных инициатив.