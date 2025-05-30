Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250530/biznes-turizm-investitsii-uzbekistan-rf-rasshiryayut-sotrudnichestvo-turizm-49610003.html
Бизнес-туризм и инвестиции: Узбекистан и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма
Бизнес-туризм и инвестиции: Узбекистан и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма
Sputnik Узбекистан
Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
2025-05-30T12:16+0500
2025-05-30T14:12+0500
туризм
россия
узбекистан
сочи
комитет по туризму
сотрудничество
туроператоры
инвестиции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0f/49370715_0:393:2943:2048_1920x0_80_0_0_1215e5a5c78d60e43af4bb38d3c70c5e.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия обсуждают возможности углубления двухстороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.По информации ведомства, председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.На встрече стороны рассмотрели возможности расширения туристического обмена, в том числе продвижения национальных туристических продуктов, участия российской стороны в туристических и инфраструктурных проектах, реализуемых в Узбекистане.В Подмосковье демонстрируются видеоролики о туристическом потенциале УзбекистанаОсобое внимание участники переговоров уделили вопросам создания комфортных условий для взаимных поездок граждан, взаимодействию по линии бизнес-туризма и созданию специальных туристических предложений для сотрудников крупных компаний.Обсуждены механизмы привлечения инвестиций в туристические зоны Узбекистана и участие российских и узбекских туроператоров в крупных отраслевых мероприятиях на территории двух стран.Стороны подтвердили заинтересованность в расширении двустороннего туристического обмена и договорились о продолжении активного диалога, направленного на реализацию конкретных совместных инициатив.
https://uz.sputniknews.ru/20250505/uzbekistan-rossiya-konkurs-remesla-prodvijeniye-49198597.html
россия
узбекистан
сочи
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0f/49370715_0:107:2588:2048_1920x0_80_0_0_d5381c71c952b77fdf21dc94f6aac238.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм узбекистан россия комитет по туризму бизнес-туризм инвестиции туроператоры решетников
туризм узбекистан россия комитет по туризму бизнес-туризм инвестиции туроператоры решетников

Бизнес-туризм и инвестиции: Узбекистан и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма

12:16 30.05.2025 (обновлено: 14:12 30.05.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристы в Узбекистане
Туристы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия обсуждают возможности углубления двухстороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.
По информации ведомства, председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
На встрече стороны рассмотрели возможности расширения туристического обмена, в том числе продвижения национальных туристических продуктов, участия российской стороны в туристических и инфраструктурных проектах, реализуемых в Узбекистане.
В Подмосковье демонстрируются видеоролики о туристическом потенциале Узбекистана
Особое внимание участники переговоров уделили вопросам создания комфортных условий для взаимных поездок граждан, взаимодействию по линии бизнес-туризма и созданию специальных туристических предложений для сотрудников крупных компаний.
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Обсуждены механизмы привлечения инвестиций в туристические зоны Узбекистана и участие российских и узбекских туроператоров в крупных отраслевых мероприятиях на территории двух стран.
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
В Сочи обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Россией
© Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Стороны подтвердили заинтересованность в расширении двустороннего туристического обмена и договорились о продолжении активного диалога, направленного на реализацию конкретных совместных инициатив.
Народные промыслы Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2025
Продвижение узбекских ремесел как туристического бренда: РУз и Россия объявили конкурс
5 мая, 12:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0