https://uz.sputniknews.ru/20250530/biznes-turizm-investitsii-uzbekistan-rf-rasshiryayut-sotrudnichestvo-turizm-49610003.html

Бизнес-туризм и инвестиции: Узбекистан и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма

Бизнес-туризм и инвестиции: Узбекистан и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

2025-05-30T12:16+0500

2025-05-30T12:16+0500

2025-05-30T14:12+0500

туризм

россия

узбекистан

сочи

комитет по туризму

сотрудничество

туроператоры

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия обсуждают возможности углубления двухстороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.По информации ведомства, председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев в ходе визита в город Сочи обсудил перспективы взаимодействия в сфере с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.На встрече стороны рассмотрели возможности расширения туристического обмена, в том числе продвижения национальных туристических продуктов, участия российской стороны в туристических и инфраструктурных проектах, реализуемых в Узбекистане.В Подмосковье демонстрируются видеоролики о туристическом потенциале УзбекистанаОсобое внимание участники переговоров уделили вопросам создания комфортных условий для взаимных поездок граждан, взаимодействию по линии бизнес-туризма и созданию специальных туристических предложений для сотрудников крупных компаний.Обсуждены механизмы привлечения инвестиций в туристические зоны Узбекистана и участие российских и узбекских туроператоров в крупных отраслевых мероприятиях на территории двух стран.Стороны подтвердили заинтересованность в расширении двустороннего туристического обмена и договорились о продолжении активного диалога, направленного на реализацию конкретных совместных инициатив.

https://uz.sputniknews.ru/20250505/uzbekistan-rossiya-konkurs-remesla-prodvijeniye-49198597.html

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