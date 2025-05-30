https://uz.sputniknews.ru/20250530/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-astane-foto-49624688.html

Как Шавката Мирзиёева встретили в Астане — фото

Как Шавката Мирзиёева встретили в Астане — фото

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана прибыл в столицу Казахстана для участия в мероприятиях саммита "Центральная Азия - Италия".

2025-05-30T16:05+0500

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2025-05-30T16:29+0500

астана

казахстан

шавкат мирзиёев

саммит

экономика

инвестиции

наука

образование

инновации

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в пресс-службе главы государства.В международном аэропорту города Астана узбекского лидера встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.Сегодня президент Узбекистана примет участие в мероприятиях саммита "Центральная Азия — Италия".В ходе саммита участники обсудят вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, прежде всего в сферах "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.

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