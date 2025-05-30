Как Шавката Мирзиёева встретили в Астане — фото
16:05 30.05.2025 (обновлено: 16:29 30.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана прибыл в столицу Казахстана для участия в мероприятиях саммита "Центральная Азия – Италия".
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту города Астана узбекского лидера встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.
© Официальный информационный ресурс Правительства РКПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
© Официальный информационный ресурс Правительства РК
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня президент Узбекистана примет участие в мероприятиях саммита "Центральная Азия — Италия".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе саммита участники обсудят вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, прежде всего в сферах "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.