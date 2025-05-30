Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250530/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-astane-foto-49624688.html
Как Шавката Мирзиёева встретили в Астане — фото
Как Шавката Мирзиёева встретили в Астане — фото
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана прибыл в столицу Казахстана для участия в мероприятиях саммита "Центральная Азия - Италия".
2025-05-30T16:05+0500
2025-05-30T16:29+0500
астана
казахстан
шавкат мирзиёев
саммит
экономика
инвестиции
наука
образование
инновации
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1e/49623293_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dadc008de944d8ea620e2533f1b0a137.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в пресс-службе главы государства.В международном аэропорту города Астана узбекского лидера встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.Сегодня президент Узбекистана примет участие в мероприятиях саммита "Центральная Азия — Италия".В ходе саммита участники обсудят вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, прежде всего в сферах "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.
астана
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1e/49623293_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8bd3862ea7775cb76803e8259ad9bdeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев астана казахстан саммит италия центральная азия
мирзиёев астана казахстан саммит италия центральная азия

Как Шавката Мирзиёева встретили в Астане — фото

16:05 30.05.2025 (обновлено: 16:29 30.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент Узбекистана прибыл в столицу Казахстана для участия в мероприятиях саммита "Центральная Азия – Италия".
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту города Астана узбекского лидера встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.
© Официальный информационный ресурс Правительства РКПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
© Официальный информационный ресурс Правительства РК
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня президент Узбекистана примет участие в мероприятиях саммита "Центральная Азия — Италия".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Астану
Президент Узбекистана прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
Президент Узбекистана прибыл в Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе саммита участники обсудят вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, прежде всего в сферах "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0