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https://uz.sputniknews.ru/20250531/aeroport-sariosiyo-prinyal-pervyy-za-30-let-passajirskiy-aviareys-49639397.html
Аэропорт "Сариосиё" принял первый за 30 лет пассажирский авиарейс
Аэропорт "Сариосиё" принял первый за 30 лет пассажирский авиарейс
Sputnik Узбекистан
Первый рейс после 30-летнего перерыва совершила региональная авиакомпании Silk Avia. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам на самолетах типа ATR-72−600.
2025-05-31T16:25+0500
2025-05-31T17:34+0500
аэропорт
узбекистан
авиакомпания
авиасообщение
самолет
сурхандарьинская область
ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В аэропорт Сариосиё в Сурхандарье после возобновления работы прибыл первый за 30 лет пассажирский авиарейс, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.Первый рейс после длительного перерыва совершила региональная авиакомпании Silk Avia. Самолет из Ташкента успешно приземлился в аэропорту с 48 пассажирами на борту. Пассажиров встретили традиционной водной аркой и национальной музыкой. Полты будут выполняться по средам и пятницам на самолётах типа ATR-72−600.Ранее сообщалось о том, что в региональном аэропорту был проведен капитальный ремонт искусственных покрытий аэродрома, а именно, взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона с местами стоянок. По завершении этих работ в конце апреля воздушная гавань приняла первый технический рейс. Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробностиАэропорт "Сариосиё" был закрыт для гражданской авиации еще в 1995 году. Воздушная гавань стала пятым региональным аэропортом, возобновившим работу за последние годы. Ранее были реконструированы и открыты аэропорты Муйнака, Коканда, Шахрисабза и Заамина.
https://uz.sputniknews.ru/20250511/aeroport-shaxrisabza-vpervye-prinyal-srednemagistralnyy-samolet-49311507.html
узбекистан
сурхандарьинская область
ташкент
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аэропорт сариосиё авиарейс ташкент сурхандарья воздушная гавань
аэропорт сариосиё авиарейс ташкент сурхандарья воздушная гавань

Аэропорт "Сариосиё" принял первый за 30 лет пассажирский авиарейс

16:25 31.05.2025 (обновлено: 17:34 31.05.2025)
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
© Uzbekistan Airports
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Первый рейс после 30-летнего перерыва совершила региональная авиакомпании Silk Avia. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам на самолетах типа ATR-72−600.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В аэропорт Сариосиё в Сурхандарье после возобновления работы прибыл первый за 30 лет пассажирский авиарейс, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
Первый рейс после длительного перерыва совершила региональная авиакомпании Silk Avia. Самолет из Ташкента успешно приземлился в аэропорту с 48 пассажирами на борту. Пассажиров встретили традиционной водной аркой и национальной музыкой.
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
Полты будут выполняться по средам и пятницам на самолётах типа ATR-72−600.

""Сариосиё" принял первых пассажиров, начав обслуживание регулярных рейсов. Рейсы по маршруту Ташкент – Сариосиё – Ташкент будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам, на самолетах авиакомпании Silk Avia ATR-72-600", – уточнили в пресс-службе.

© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
Ранее сообщалось о том, что в региональном аэропорту был проведен капитальный ремонт искусственных покрытий аэродрома, а именно, взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона с местами стоянок.
© Uzbekistan AirportsАэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
Аэропорт Сариосиё возобновил работу спустя 30 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Аэропорт "Сариосиё" возобновил работу спустя 30 лет
© Uzbekistan Airports
По завершении этих работ в конце апреля воздушная гавань приняла первый технический рейс.
"В течение месяца были завершены все работы по строительству нового терминала площадью 1100 кв и вместимостью до 100 пассажиров", – говорится в сообщении.
Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробности
Аэропорт "Сариосиё" был закрыт для гражданской авиации еще в 1995 году. Воздушная гавань стала пятым региональным аэропортом, возобновившим работу за последние годы. Ранее были реконструированы и открыты аэропорты Муйнака, Коканда, Шахрисабза и Заамина.
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