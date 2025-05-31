https://uz.sputniknews.ru/20250531/aeroport-sariosiyo-prinyal-pervyy-za-30-let-passajirskiy-aviareys-49639397.html

Аэропорт "Сариосиё" принял первый за 30 лет пассажирский авиарейс

Аэропорт "Сариосиё" принял первый за 30 лет пассажирский авиарейс

Sputnik Узбекистан

Первый рейс после 30-летнего перерыва совершила региональная авиакомпании Silk Avia. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам на самолетах типа ATR-72−600.

2025-05-31T16:25+0500

2025-05-31T16:25+0500

2025-05-31T17:34+0500

аэропорт

узбекистан

авиакомпания

авиасообщение

самолет

сурхандарьинская область

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В аэропорт Сариосиё в Сурхандарье после возобновления работы прибыл первый за 30 лет пассажирский авиарейс, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.Первый рейс после длительного перерыва совершила региональная авиакомпании Silk Avia. Самолет из Ташкента успешно приземлился в аэропорту с 48 пассажирами на борту. Пассажиров встретили традиционной водной аркой и национальной музыкой. Полты будут выполняться по средам и пятницам на самолётах типа ATR-72−600.Ранее сообщалось о том, что в региональном аэропорту был проведен капитальный ремонт искусственных покрытий аэродрома, а именно, взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона с местами стоянок. По завершении этих работ в конце апреля воздушная гавань приняла первый технический рейс. Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробностиАэропорт "Сариосиё" был закрыт для гражданской авиации еще в 1995 году. Воздушная гавань стала пятым региональным аэропортом, возобновившим работу за последние годы. Ранее были реконструированы и открыты аэропорты Муйнака, Коканда, Шахрисабза и Заамина.

https://uz.sputniknews.ru/20250511/aeroport-shaxrisabza-vpervye-prinyal-srednemagistralnyy-samolet-49311507.html

узбекистан

сурхандарьинская область

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