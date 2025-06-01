https://uz.sputniknews.ru/20250601/eaeu-formirovaniye-obschix-energorynkov-49651358.html
ЕАЭС: Казахстан предложил изменить подходы к работе общего электроэнергетического рынка
ЕАЭС: Казахстан предложил изменить подходы к работе общего электроэнергетического рынка
Sputnik Узбекистан
Участники заседания указали на необходимость тщательной проработки вопроса с обязательной финансово-экономической оценкой предполагаемых РК рисков и достаточность инструментов для защиты внутренних энергетических рынков в текущих условиях
2025-06-01T13:20+0500
2025-06-01T13:20+0500
2025-06-01T13:20+0500
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еаэс
казахстан
электроэнергия
рынок
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Казахстан предложил изменить подходы к функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов в сфере энергетики.Участники заседания указали на необходимость тщательной проработки вопроса с обязательной финансово-экономической оценкой предполагаемых Казахстаном рисков и достаточность инструментов для защиты внутренних энергетических рынков в текущих условиях.После представления казахстанской стороной необходимой для анализа информации эксперты вернутся к рассмотрению предложения, добавили в пресс-службе ЕЭК.В ходе заседания Арзыбек Кожошев констатировал значительные положительные результаты в части формирования общего электроэнергетического рынка Союза.
https://uz.sputniknews.ru/20250528/v-eaes-dopolnili-sluchai-vosstanovleniya-tarifnyx-preferentsiy-49569356.html
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казахстан электроэнергетический рынок еаэс
казахстан электроэнергетический рынок еаэс
ЕАЭС: Казахстан предложил изменить подходы к работе общего электроэнергетического рынка
Участники заседания указали на необходимость тщательной проработки вопроса с обязательной финансово-экономической оценкой предполагаемых РК рисков и достаточность инструментов для защиты внутренних энергетических рынков в текущих условиях.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Казахстан предложил изменить подходы к функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов в сфере энергетики.
“Обсуждено предложение Министерства энергетики Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, предполагающее существенные изменения подходов к функционированию общего электроэнергетического рынка Союза”, — говорится в сообщении.
Участники заседания указали на необходимость тщательной проработки вопроса с обязательной финансово-экономической оценкой предполагаемых Казахстаном рисков и достаточность инструментов для защиты внутренних энергетических рынков в текущих условиях.
После представления казахстанской стороной необходимой для анализа информации эксперты вернутся к рассмотрению предложения, добавили в пресс-службе ЕЭК.
В ходе заседания Арзыбек Кожошев констатировал значительные положительные результаты в части формирования общего электроэнергетического рынка Союза.
"К настоящему моменту утверждена практически вся нормативная база функционирования рынка, в значительной степени подготовлен Договор о присоединении с регламентами. Необходимо усилить работу по формированию и обеспечению функционирования крайне важного для интеграционных аспектов рынка, в том числе ввиду обширного влияния электроэнергетики на реальный сектор экономики", — отметил он.