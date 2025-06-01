https://uz.sputniknews.ru/20250601/eaeu-formirovaniye-obschix-energorynkov-49651358.html

ЕАЭС: Казахстан предложил изменить подходы к работе общего электроэнергетического рынка

ЕАЭС: Казахстан предложил изменить подходы к работе общего электроэнергетического рынка

Sputnik Узбекистан

Участники заседания указали на необходимость тщательной проработки вопроса с обязательной финансово-экономической оценкой предполагаемых РК рисков и достаточность инструментов для защиты внутренних энергетических рынков в текущих условиях

2025-06-01T13:20+0500

2025-06-01T13:20+0500

2025-06-01T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Казахстан предложил изменить подходы к функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов в сфере энергетики.Участники заседания указали на необходимость тщательной проработки вопроса с обязательной финансово-экономической оценкой предполагаемых Казахстаном рисков и достаточность инструментов для защиты внутренних энергетических рынков в текущих условиях.После представления казахстанской стороной необходимой для анализа информации эксперты вернутся к рассмотрению предложения, добавили в пресс-службе ЕЭК.В ходе заседания Арзыбек Кожошев констатировал значительные положительные результаты в части формирования общего электроэнергетического рынка Союза.

https://uz.sputniknews.ru/20250528/v-eaes-dopolnili-sluchai-vosstanovleniya-tarifnyx-preferentsiy-49569356.html

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