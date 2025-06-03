https://uz.sputniknews.ru/20250603/stala-izvestna-data-povysheniya-pensiy-zarplat-uzbekistan-49681003.html

Объявлена дата повышения пенсий и зарплат в Узбекистане

Объявлена дата повышения пенсий и зарплат в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 июня подписал указ о повышении размеров заработных плат, пенсий, стипендий и пособий. Согласно указу, с 1 июля пенсии, пособия и материальная помощь малообеспеченным семьям будут увеличены на 10%.

2025-06-03T13:02+0500

2025-06-03T13:02+0500

2025-06-03T14:34+0500

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выплата

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии в Узбекистане будут увеличены на 10 процентов. Это предусмотрено в соответствующем указе, подписанном президентом Шавкатом Мирзиёевым.Согласно документу, пенсии, пособия, а также пособия на детей и материальная помощь малообеспеченным семьям будут увеличены с 1 июля 2025 года.Минимальный размер пенсии по возрасту составит 918 тысяч сумов, а минимальный размер пенсий по инвалидности – 1 млн 12 тысяч сумов в месяц.Ежемесячный размер детского пособия малообеспеченным семьям составит:Ежемесячный размер материальной помощи для малообеспеченных семей составит 420 тысяч сумов, а базовая величина исчисления пенсии – 471 000 сумов в месяц.Вместе с тем с 1 августа минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 млн 155 тысяч до 1 млн 271 тысяч сумов.Также, согласно указу, до 412 тысяч сумов повысится базовая расчетная величина (БРВ), используемая для определения сборов, штрафов, пошлин и других фиксированных платежей.Ранее вице-премьер Джамшид Кучкаров отмечал, что увеличение предусмотрено на уровне не ниже инфляции.

https://uz.sputniknews.ru/20250603/v-uzbekistane-povysyatsya-zarplaty-pensii-sotsvyplaty-stipendii-49680244.html

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