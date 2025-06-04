Узбекистанские школьники завоевали 15 медалей на Международной олимпиаде по химии
© Министерство дошкольного и школьного образованияФотоотчет с церемонии награждения Международной химической олимпиады имени Абу Райхана Беруни
© Министерство дошкольного и школьного образования
Подписаться
Олимпиада прошла в Ташкенте и объединила участников из 13 стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, Индию, Грузию и страны Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистанские школьники завоевали 15 медалей на Международной олимпиаде по химии им. Абу Райхона Беруни, сообщает пресс-служба Центра предметных олимпиад.
Она проходила в Ташкенте с 28 мая по 3 июня уже во второй раз в соответствии с Постановлением президента РУз "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы работы с одаренной молодежью".
"В олимпиаде приняли участие 115 школьников (28 команд) из 13 стран мира: Саудовская Аравия, Турция, Азербайджан, Монголия, Беларусь, Вьетнам, Россия, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, а также команда Узбекистана", — говорится в сообщении.
В состав жюри вошли эксперты с многолетним опытом и высокой квалификацией в сфере международных олимпиад из России, Беларуси, Турции, Саудовской Аравии, а также профессора из Узбекистана с академическими званиями.
Олимпиада проходила в два этапа: первый тур включал практическую (лабораторную), второй письменную (теоретическую) работу. На выполнение обеих работ дали по пять часов.
"В этих соревнованиях представители Узбекистана завоевали в общей сложности 15 медалей: 3 золотые, 8 серебряных и 4 бронзовые", — говорится в сообщении.
© Министерство дошкольного и школьного образованияФотоотчет с церемонии награждения Международной химической олимпиады имени Абу Райхана Беруни
Фотоотчет с церемонии награждения Международной химической олимпиады имени Абу Райхана Беруни
© Министерство дошкольного и школьного образования
В рамках олимпиады для школьников провели мастер-классы с участием международных специалистов.
Кроме того, для участников олимпиады и гостей организовали экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Ташкента и Самарканда.
Данная олимпиада служит очередным этапом подготовки к Международной олимпиаде по химии (IChO), которая состоится в июле этого года, отметили в пресс-службе.
Напомним, что Международная олимпиада по химии имени Абу Райхона Беруни впервые прошла в 2023 году в Хиве. В ней участвовали более 130 школьников из 15 стран.
Для справки: в 2022 году учащиеся Узбекистана завоевали 46 медалей на международных предметных олимпиадах, в 2023-м — 91 медаль, в 2024-м — 128 медалей, а к маю этого года — уже 132 медали.