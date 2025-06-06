Президент наградил игроков и тренеров сборной Узбекистана по футболу за выход на ЧМ-2026
18:30 06.06.2025 (обновлено: 18:36 06.06.2025)
© Ассоциация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Почетного звания "Узбекистон ифтихори" удостоились 26 спортсменов, орденом "Дустлик" награждены 8 человек, а медалью "Шухрат" – 11.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев соответствующим указом наградил членов и тренеров Национальной сборной команды Узбекистана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба президента главы государства.
За большой вклад в развитие и широкую популяризацию спорта в стране, проявленные стойкость и высокий профессионализм в отборочных турнирах среди сильнейших команд Азии по футболу и впервые в истории республики завоевание путевки на чемпионат мира, присвоить почетные звания, наградить орденами и медалями:
почетное звание "Узбекистон ифтихори"
Кападзе Тимуру Тахировичу - главному тренеру национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Абдуллаеву Абдулле Кахрамонжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Алижонову Хожиакбару Улугбек угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Аликулову Хусниддину Рузи угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Ашурматову Рустамжону Элёровичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Буриеву Абдурауфу Анвар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Жиянову Русланбеку Музаффар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Искандерову Жамшиду Махмудовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Машарипову Жалолиддину Кадомбой угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Мозговому Акмалю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Насруллаеву Шерзоду Иннатилло угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Неъматову Абдувахиду Фуркат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Сайфиеву Фарруху Каримовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Сергееву Игорю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Тургунбоеву Азизбеку Муродулла угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Тухтахужаеву Ислому Саидкамоловичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Урунову Остону Рустам угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Файзуллаеву Аббосбеку Сайиджон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Хамробекову Одилжону Сохибжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Хусанову Абдукодиру Хикматжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Шомуродову Элдору Азамат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Шукурову Отабеку Гайрат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Эргашеву Ботирали Хайдарали угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Эркинову Хожимату Ботир угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Эшмуродову Умарбеку Юсуф угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Юсупову Уткиру Давлатбековичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Ирматова Равшана Сайфиддиновича - первого заместителя президента Ассоциации футбола Узбекистана
орденом "Дустлик"
Алеша Чеха - помощника тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Владо Радмановича - помощника тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Еремчука Михаила Викторовича - помощника тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Мартина Магистера - помощника тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Нихада Пежковича - помощника тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Сречко Катанеца - тренера по футболу
Исеева Шамиля Тагировича - начальника научно-образовательного и методического отдела Ассоциации футбола Узбекистана
Фазилова Абдурахмона Рахимовича - специалиста по работе с болельщиками отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
орденом "Саломатлик" II степени
Арипова Алишера Эркиновича - врача национальной сборной команды Узбекистана по футболу
медалью "Соглом турмуш"
Безбородова Андрея Владимировича - физиотерапевта национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Усманова Исламбека Юлдашевича - физиотерапевта национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Хасанова Ахмаджона Диёр угли - физиотерапевта национальной сборной команды Узбекистана по футболу
медалью "Шухрат"
Ахмедова Даврона Уктамовича - переводчика Ассоциации футбола Узбекистана
Аширова Шукурулло Шухратовича - администратора отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
Игамбердиева Шерзода Дилмуратовича - начальника отдела международных связей Ассоциации футбола Узбекистана
Максумова Аваза Пархатовича - генерального секретаря Ассоциации футбола Узбекистана
Пирмухамедова Хасана Мирзахакимовича - фотографа отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
Рузиева Ислома Бахром угли - видеооператора отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
Салихова Жамолиддина Салахутдиновича - главного специалиста отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
Таджиева Сарвара Мирхатамовича - администратора отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
Файзиева Даврона Ахмеджановича - начальника отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
Хакимова Дилшода Махмуджановича - начальника отдела специальной инспекции по контролю за футбольной деятельностью Ассоциации футбола Узбекистана
Шербаева Журабека Фазилжановича - заместителя председателя клуба болельщиков Ассоциации футбола Узбекистана
Кроме того, на церемонии, организованной в честь национальной сборной, им будут вручены подарки Президента — автомобили BYD.