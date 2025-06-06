https://uz.sputniknews.ru/20250606/prezident-nagradil-igrokov-trenerov-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-vyxod-chm-2026-49755125.html

Президент наградил игроков и тренеров сборной Узбекистана по футболу за выход на ЧМ-2026

Президент наградил игроков и тренеров сборной Узбекистана по футболу за выход на ЧМ-2026

Sputnik Узбекистан

Почетного звания "Узбекистон ифтихори" удостоились 26 спортсменов, орденом "Дустлик" награждены 8 человек, а медалью "Шухрат" – 11.

2025-06-06T18:30+0500

2025-06-06T18:30+0500

2025-06-06T18:36+0500

президент узбекистана

указ

футбол

сборная узбекистана

спорт

награждение

чемпионат мира по футболу

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев соответствующим указом наградил членов и тренеров Национальной сборной команды Узбекистана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба президента главы государства.За большой вклад в развитие и широкую популяризацию спорта в стране, проявленные стойкость и высокий профессионализм в отборочных турнирах среди сильнейших команд Азии по футболу и впервые в истории республики завоевание путевки на чемпионат мира, присвоить почетные звания, наградить орденами и медалями:почетное звание "Узбекистон ифтихори"орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Дустлик"орденом "Саломатлик" II степенимедалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"Кроме того, на церемонии, организованной в честь национальной сборной, им будут вручены подарки Президента — автомобили BYD.

https://uz.sputniknews.ru/20250606/prezident-pozdravil-sbornuyu-uzbekistana-s-zavoevaniem-putevki-na-chm-2026-49739545.html

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