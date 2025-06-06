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https://uz.sputniknews.ru/20250606/vladimir-putin-pojelal-dobrogo-puti-uchastnikam-ekspeditsii-puteshestvie-serdtse-evrazii-49750434.html
Владимир Путин пожелал доброго пути участникам экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"
Владимир Путин пожелал доброго пути участникам экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"
Sputnik Узбекистан
В Москве на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" 6 июня состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
2025-06-06T16:20+0500
2025-06-06T18:06+0500
владимир путин
экспедиция
таджикистан
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вднх
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин пожелал организаторам и участникам международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" доброго пути. Текст послания опубликован на сайте Кремля.Сегодня, 6 июня, на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".В ходе мероприятия были зачитаны послания президентов России и Таджикистана, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Также состялась презентация автоколонны и маршрута. Артисты выступили с творческими номерами, символизирующими культурное единство стран региона, после чего автоколонна начала свой длинный путь.Стоит отметить, что в масштабном проекте участвуют более 500 человек – это ученые, деятели культуры, предприниматели, общественные деятели и представители молодежных движений пяти дружественных государств. Участникам экспедиции предстоит преодолеть более восьми тысяч километров и посетить три десятка городов в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. На всех этапах путешествия участники экспедиции будут проводить научные семинары, презентации, бизнес-форумы, встречи с общественностью. Они исследуют флору, фауну, геологию и историю Евразии, посетят национальные парки, заповедники, исторические города и культурные объекты.По прибытии в конечный пункт маршрута – город Душанбе члены Экспедиции примут участие в первом Центральноазиатском международном экономическом форуме.Президент России поблагодарил всех, кто внес свой вклад в подготовку Экспедиции, а ее участникам пожелал доброго пути и ярких, незабываемых впечатлений.
https://uz.sputniknews.ru/20250429/uzbekistan-ekspeditsiya-puteshestviye-serdtsye-yevraziya-49092487.html
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путин экспедиция путешествие в сердце евразии вднх россия таджикистан
путин экспедиция путешествие в сердце евразии вднх россия таджикистан

Владимир Путин пожелал доброго пути участникам экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"

16:20 06.06.2025 (обновлено: 18:06 06.06.2025)
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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6 июня в Москве на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин пожелал организаторам и участникам международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" доброго пути. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
Сегодня, 6 июня, на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
В ходе мероприятия были зачитаны послания президентов России и Таджикистана, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Также состялась презентация автоколонны и маршрута.
© SputnikНа ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
© Sputnik
Артисты выступили с творческими номерами, символизирующими культурное единство стран региона, после чего автоколонна начала свой длинный путь.
© SputnikНа ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
© Sputnik
Стоит отметить, что в масштабном проекте участвуют более 500 человек – это ученые, деятели культуры, предприниматели, общественные деятели и представители молодежных движений пяти дружественных государств. Участникам экспедиции предстоит преодолеть более восьми тысяч километров и посетить три десятка городов в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.
© SputnikНа ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
© Sputnik
На всех этапах путешествия участники экспедиции будут проводить научные семинары, презентации, бизнес-форумы, встречи с общественностью. Они исследуют флору, фауну, геологию и историю Евразии, посетят национальные парки, заповедники, исторические города и культурные объекты.
По прибытии в конечный пункт маршрута – город Душанбе члены Экспедиции примут участие в первом Центральноазиатском международном экономическом форуме.

"Путешествие в Сердце Евразии" представляет собой прекрасный пример народной дипломатии. Символично, что Экспедиция проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – важнейшего события в общей истории наших народов. Уверен, такое совместное начинание будет способствовать сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимопомощи, которые помогли нашим отцам и дедам спасти мир от нацистского порабощения. И, конечно, послужит дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах", – сказал глава РФ.

Президент России поблагодарил всех, кто внес свой вклад в подготовку Экспедиции, а ее участникам пожелал доброго пути и ярких, незабываемых впечатлений.
Медресе Нодир-Диван-Беги - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2025
Узбекистан примет участие в Международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
29 апреля, 16:10
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