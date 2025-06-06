https://uz.sputniknews.ru/20250606/vladimir-putin-pojelal-dobrogo-puti-uchastnikam-ekspeditsii-puteshestvie-serdtse-evrazii-49750434.html

Владимир Путин пожелал доброго пути участникам экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"

Владимир Путин пожелал доброго пути участникам экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"

Sputnik Узбекистан

В Москве на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" 6 июня состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".

2025-06-06T16:20+0500

2025-06-06T16:20+0500

2025-06-06T18:06+0500

владимир путин

экспедиция

таджикистан

узбекистан

кыргызстан

вднх

евразия

россия

казахстан

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/06/49752977_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b299a4c05989a2b64f1ccd5567aabd8a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин пожелал организаторам и участникам международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" доброго пути. Текст послания опубликован на сайте Кремля.Сегодня, 6 июня, на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".В ходе мероприятия были зачитаны послания президентов России и Таджикистана, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Также состялась презентация автоколонны и маршрута. Артисты выступили с творческими номерами, символизирующими культурное единство стран региона, после чего автоколонна начала свой длинный путь.Стоит отметить, что в масштабном проекте участвуют более 500 человек – это ученые, деятели культуры, предприниматели, общественные деятели и представители молодежных движений пяти дружественных государств. Участникам экспедиции предстоит преодолеть более восьми тысяч километров и посетить три десятка городов в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. На всех этапах путешествия участники экспедиции будут проводить научные семинары, презентации, бизнес-форумы, встречи с общественностью. Они исследуют флору, фауну, геологию и историю Евразии, посетят национальные парки, заповедники, исторические города и культурные объекты.По прибытии в конечный пункт маршрута – город Душанбе члены Экспедиции примут участие в первом Центральноазиатском международном экономическом форуме.Президент России поблагодарил всех, кто внес свой вклад в подготовку Экспедиции, а ее участникам пожелал доброго пути и ярких, незабываемых впечатлений.

https://uz.sputniknews.ru/20250429/uzbekistan-ekspeditsiya-puteshestviye-serdtsye-yevraziya-49092487.html

узбекистан

россия

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин экспедиция путешествие в сердце евразии вднх россия таджикистан