Владимир Путин пожелал доброго пути участникам экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"
16:20 06.06.2025 (обновлено: 18:06 06.06.2025)
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин.
© РИА Новости
Подписаться
6 июня в Москве на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин пожелал организаторам и участникам международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" доброго пути. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
Сегодня, 6 июня, на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
В ходе мероприятия были зачитаны послания президентов России и Таджикистана, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Также состялась презентация автоколонны и маршрута.
© SputnikНа ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
© Sputnik
Артисты выступили с творческими номерами, символизирующими культурное единство стран региона, после чего автоколонна начала свой длинный путь.
© SputnikНа ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
© Sputnik
Стоит отметить, что в масштабном проекте участвуют более 500 человек – это ученые, деятели культуры, предприниматели, общественные деятели и представители молодежных движений пяти дружественных государств. Участникам экспедиции предстоит преодолеть более восьми тысяч километров и посетить три десятка городов в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.
© SputnikНа ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".
© Sputnik
На всех этапах путешествия участники экспедиции будут проводить научные семинары, презентации, бизнес-форумы, встречи с общественностью. Они исследуют флору, фауну, геологию и историю Евразии, посетят национальные парки, заповедники, исторические города и культурные объекты.
По прибытии в конечный пункт маршрута – город Душанбе члены Экспедиции примут участие в первом Центральноазиатском международном экономическом форуме.
"Путешествие в Сердце Евразии" представляет собой прекрасный пример народной дипломатии. Символично, что Экспедиция проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – важнейшего события в общей истории наших народов. Уверен, такое совместное начинание будет способствовать сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимопомощи, которые помогли нашим отцам и дедам спасти мир от нацистского порабощения. И, конечно, послужит дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах", – сказал глава РФ.
Президент России поблагодарил всех, кто внес свой вклад в подготовку Экспедиции, а ее участникам пожелал доброго пути и ярких, незабываемых впечатлений.