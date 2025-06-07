https://uz.sputniknews.ru/20250607/zaslujennaya-kvalifikatsiya-infantino-pozdravil-mirziyoeva-vyxod-chm-2026-49761991.html
Джанни Инфантино поздравил Шавката Мирзиёева с выходом Узбекистана на ЧМ-2026
Джанни Инфантино поздравил Шавката Мирзиёева с выходом Узбекистана на ЧМ-2026
Sputnik Узбекистан
Глава Международной федерации футбольных ассоциаций пожелал узбекским футболистам наилучших успехов на чемпионате мира ФИФА 2026 года.
2025-06-07T11:50+0500
2025-06-07T11:50+0500
2025-06-07T11:57+0500
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джанни инфантино
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На имя президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступило письмо от главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.В своем письме глава ФИФА поздравил Шавката Мирзиёева и весь узбекский народ с этой заслуженной квалификацией. Он отметил, что Узбекистан стал одной из первых азиатских команд, получивших путевку на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в трех странах.Джанни Инфантино пожелал Узбекистану наилучших успехов на чемпионате мира ФИФА 2026 года.Напомним, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.Матч, который состоялся 5 июня на стадионе "Аль-Нахьян" в Абу-Даби в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 завершился со счетом 0:0.Таким образом, сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.
https://uz.sputniknews.ru/20250606/uzbekistan-vpervye-v-istorii-vyshel-na-chempionat-mira-po-futbolu-49735279.html
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фифа футбол инфантино поздравление мирзиёев узбекистан чм 2026
фифа футбол инфантино поздравление мирзиёев узбекистан чм 2026
Джанни Инфантино поздравил Шавката Мирзиёева с выходом Узбекистана на ЧМ-2026
11:50 07.06.2025 (обновлено: 11:57 07.06.2025)
Глава Международной федерации футбольных ассоциаций пожелал узбекским футболистам наилучших успехов на чемпионате мира ФИФА 2026 года.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
На имя президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступило письмо от главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
В своем письме глава ФИФА поздравил Шавката Мирзиёева и весь узбекский народ с этой заслуженной квалификацией. Он отметил, что Узбекистан стал одной из первых азиатских команд, получивших путевку на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в трех странах.
"Узбекистан впервые в своей истории квалифицировался на чемпионат мира по футболу ФИФА, став одной из первых азиатских команд, получивших путевку на ЧМ-2026. От имени всей футбольной общественности позвольте поздравить Вас и весь узбекский народ с этой заслуженной и исторической квалификацией. <...> Искренние поздравления адресую Вам, Вашему правительству, Ассоциации футбола Узбекистана, игрокам, тренеру, всему персоналу, менеджменту, а также, конечно, страстным болельщикам", – написал он.
Джанни Инфантино пожелал Узбекистану наилучших успехов на чемпионате мира ФИФА 2026 года.
Напомним, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.
Матч, который состоялся 5 июня на стадионе "Аль-Нахьян" в Абу-Даби в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 завершился со счетом 0:0.
Таким образом, сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.