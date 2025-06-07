https://uz.sputniknews.ru/20250607/zaslujennaya-kvalifikatsiya-infantino-pozdravil-mirziyoeva-vyxod-chm-2026-49761991.html

Джанни Инфантино поздравил Шавката Мирзиёева с выходом Узбекистана на ЧМ-2026

Джанни Инфантино поздравил Шавката Мирзиёева с выходом Узбекистана на ЧМ-2026

Sputnik Узбекистан

Глава Международной федерации футбольных ассоциаций пожелал узбекским футболистам наилучших успехов на чемпионате мира ФИФА 2026 года.

2025-06-07T11:50+0500

2025-06-07T11:50+0500

2025-06-07T11:57+0500

президент узбекистана

футбол

джанни инфантино

фифа

поздравление

чемпионат мира по футболу

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На имя президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступило письмо от главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.В своем письме глава ФИФА поздравил Шавката Мирзиёева и весь узбекский народ с этой заслуженной квалификацией. Он отметил, что Узбекистан стал одной из первых азиатских команд, получивших путевку на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в трех странах.Джанни Инфантино пожелал Узбекистану наилучших успехов на чемпионате мира ФИФА 2026 года.Напомним, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.Матч, который состоялся 5 июня на стадионе "Аль-Нахьян" в Абу-Даби в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 завершился со счетом 0:0.Таким образом, сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.

https://uz.sputniknews.ru/20250606/uzbekistan-vpervye-v-istorii-vyshel-na-chempionat-mira-po-futbolu-49735279.html

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