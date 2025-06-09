https://uz.sputniknews.ru/20250609/mirziyoyev-fitso-dokumenty-podpisaniye-49808342.html
Узбекистан и Словакия подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Узбекистан и Словакия подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров лидеров двух стран также приняли ряд других документов. 09.06.2025, Sputnik Узбекистан
2025-06-09T16:45+0500
2025-06-09T16:45+0500
2025-06-09T16:45+0500
политика
узбекистан
словакия
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
премьер-министр
переговоры
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Словакия установили стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба президента РУз. В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними соглашениями, в их числе: По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250609/peregovory-mirziyoeva-i-fitso-49806591.html
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политика, узбекистан, словакия, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, премьер-министр, переговоры, подписание документов
политика, узбекистан, словакия, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, премьер-министр, переговоры, подписание документов
Узбекистан и Словакия подписали декларацию о стратегическом партнерстве
По итогам переговоров лидеров двух стран также приняли ряд других документов.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Узбекистан и Словакия установили стратегическое партнерство, сообщает
пресс-служба президента РУз.
"По итогам состоявшихся в Ташкенте переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними соглашениями, в их числе:
о подготовке дипломатических кадров;
о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства;
о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия товаров;
о взаимодействии в сфере регулирования энергетических рынков;
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2026 годы;
Программа сотрудничества в сфере стандартизации на 2025-2026 годы.
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.