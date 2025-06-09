https://uz.sputniknews.ru/20250609/mirziyoyev-fitso-dokumenty-podpisaniye-49808342.html

Узбекистан и Словакия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Узбекистан и Словакия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Sputnik Узбекистан

По итогам переговоров лидеров двух стран также приняли ряд других документов. 09.06.2025, Sputnik Узбекистан

2025-06-09T16:45+0500

2025-06-09T16:45+0500

2025-06-09T16:45+0500

политика

узбекистан

словакия

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

премьер-министр

переговоры

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Словакия установили стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба президента РУз. В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними соглашениями, в их числе: По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250609/peregovory-mirziyoeva-i-fitso-49806591.html

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политика, узбекистан, словакия, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, премьер-министр, переговоры, подписание документов