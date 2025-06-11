https://uz.sputniknews.ru/20250611/eaeu-rost-doxody-konlodirovannyy-byudjet-49853973.html
ЕАЭС: в странах Союза выросли доходы консолидированных бюджетов
ЕАЭС: в странах Союза выросли доходы консолидированных бюджетов
Sputnik Узбекистан
Ключевой статьей, обеспечившей такие показатели, стал налог на добавленную стоимость
2025-06-11T16:00+0500
2025-06-11T16:00+0500
2025-06-11T16:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
доходы
бюджет
ндс
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В ЕАЭС выросли доходы консолидированных бюджетов, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Наибольший показатель — у Кыргызстана (68%), далее следуют Казахстан (16,2%), Армения (14,1%) и Россия (7,6%).Ключевой статьей, обеспечившей такие показатели, стал НДС, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250609/eaeu-obem-stroitelnyx-rabot-49788126.html
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еаэс доходы бюджет рост
ЕАЭС: в странах Союза выросли доходы консолидированных бюджетов
Ключевой статьей, обеспечившей такие показатели, стал налог на добавленную стоимость.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
В ЕАЭС выросли доходы консолидированных бюджетов, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
"В первом квартале 2025 года (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост доходов консолидированных бюджетов ряда стран Союза", — говорится в сообщении.
Наибольший показатель — у Кыргызстана (68%), далее следуют Казахстан (16,2%), Армения (14,1%) и Россия (7,6%).
Ключевой статьей, обеспечившей такие показатели, стал НДС, добавили в пресс-службе.