Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества
12:40 12.06.2025 (обновлено: 12:45 12.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и Афганистана, сообщает пресс-служба президента РУз.
Глава республики принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, участвующего в мероприятиях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.
Министр передал узбекскому лидеру приветствия руководства Афганистана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.
Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также они отметили активизацию деловых контактов, рост объемов взаимного товарооборота, числа совместных предприятий, регулярное проведение бизнес-миссий и выставок с участием компаний двух стран, успешную работу Международного торгового центра в Термезе, открытие в мае этого года торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе.
"Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Также речь шла о необходимости скорейшего строительства Промышленного центра "Хайратон" и размещения в нем мощностей по выпуску фармпродукции, мебели, текстиля, стройматериалов, по переработке сельхозпродукции.
"Выражена поддержка реализации таких крупных региональных инфраструктурных проектов, как строительство Трансафганской железной дороги и линии электропередач "Сурхан – Пули – Хумри", — говорится в сообщении.