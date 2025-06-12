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https://uz.sputniknews.ru/20250612/uzbekistan-afganistan-sotrudnichestvo-49870326.html
Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества
Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых
2025-06-12T12:40+0500
2025-06-12T12:45+0500
политика
экономика
инвестиции
сотрудничество
узбекистан
афганистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и Афганистана, сообщает пресс-служба президента РУз. Глава республики принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, участвующего в мероприятиях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума. Министр передал узбекскому лидеру приветствия руководства Афганистана. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Также они отметили активизацию деловых контактов, рост объемов взаимного товарооборота, числа совместных предприятий, регулярное проведение бизнес-миссий и выставок с участием компаний двух стран, успешную работу Международного торгового центра в Термезе, открытие в мае этого года торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе. Также речь шла о необходимости скорейшего строительства Промышленного центра "Хайратон" и размещения в нем мощностей по выпуску фармпродукции, мебели, текстиля, стройматериалов, по переработке сельхозпродукции.
https://uz.sputniknews.ru/20250605/uzbekistan-otpravka-gumpomosch-afganistan-49727488.html
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узбекистан афганистан сотрудничество
узбекистан афганистан сотрудничество

Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества

12:40 12.06.2025 (обновлено: 12:45 12.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.
Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и Афганистана, сообщает пресс-служба президента РУз.
Глава республики принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, участвующего в мероприятиях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.
Министр передал узбекскому лидеру приветствия руководства Афганистана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.
Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2025
Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также они отметили активизацию деловых контактов, рост объемов взаимного товарооборота, числа совместных предприятий, регулярное проведение бизнес-миссий и выставок с участием компаний двух стран, успешную работу Международного торгового центра в Термезе, открытие в мае этого года торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе.
"Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Также речь шла о необходимости скорейшего строительства Промышленного центра "Хайратон" и размещения в нем мощностей по выпуску фармпродукции, мебели, текстиля, стройматериалов, по переработке сельхозпродукции.

"Выражена поддержка реализации таких крупных региональных инфраструктурных проектов, как строительство Трансафганской железной дороги и линии электропередач "Сурхан – Пули – Хумри", — говорится в сообщении.

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