https://uz.sputniknews.ru/20250612/uzbekistan-afganistan-sotrudnichestvo-49870326.html

Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества

Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых

2025-06-12T12:40+0500

2025-06-12T12:40+0500

2025-06-12T12:45+0500

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шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и Афганистана, сообщает пресс-служба президента РУз. Глава республики принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, участвующего в мероприятиях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума. Министр передал узбекскому лидеру приветствия руководства Афганистана. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Также они отметили активизацию деловых контактов, рост объемов взаимного товарооборота, числа совместных предприятий, регулярное проведение бизнес-миссий и выставок с участием компаний двух стран, успешную работу Международного торгового центра в Термезе, открытие в мае этого года торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе. Также речь шла о необходимости скорейшего строительства Промышленного центра "Хайратон" и размещения в нем мощностей по выпуску фармпродукции, мебели, текстиля, стройматериалов, по переработке сельхозпродукции.

https://uz.sputniknews.ru/20250605/uzbekistan-otpravka-gumpomosch-afganistan-49727488.html

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