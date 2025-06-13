https://uz.sputniknews.ru/20250613/baxtiyor-saidov-vstretilsya-s-olegom-malginovym-49891449.html
Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым
Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым
Sputnik Узбекистан
Подтвердили общую приверженность углублению связей и поддержке совместных инициатив, которые приносят пользу нашим странам.
2025-06-13T13:00+0500
2025-06-13T13:00+0500
2025-06-13T13:00+0500
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олег мальгинов
мид узбекистана
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политика
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, завершающим свою миссию в республике. Об этом министр иностранных дел сообщил в своем Telegram-канале.Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства.Напомним, Олег Мальгинов возглавлял дипмиссию России в Узбекистане с марта 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20250610/malginov-zaversheniye-dipmissii-uzbekistan-49817771.html
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саидов мальгинов посол россия узбекистан сотрудничество мид
саидов мальгинов посол россия узбекистан сотрудничество мид
Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым
Саидов: Подтвердили общую приверженность углублению связей и поддержке совместных инициатив, которые приносят пользу нашим странам.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, завершающим свою миссию в республике. Об этом министр иностранных дел сообщил в своем Telegram-канале.
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства.
"Приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова, завершающего свою деятельность в нашей стране. Обсудили дальнейшее развитие узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства. Подтвердили общую приверженность углублению связей и поддержке совместных инициатив, которые приносят пользу нашим странам. Желаю господину Послу успехов в будущих начинаниях", — написал Саидов.
Напомним, Олег Мальгинов возглавлял дипмиссию России в Узбекистане с марта 2021 года.