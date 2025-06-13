https://uz.sputniknews.ru/20250613/baxtiyor-saidov-vstretilsya-s-olegom-malginovym-49891449.html

Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым

Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым

Sputnik Узбекистан

Подтвердили общую приверженность углублению связей и поддержке совместных инициатив, которые приносят пользу нашим странам.

2025-06-13T13:00+0500

2025-06-13T13:00+0500

2025-06-13T13:00+0500

россия

узбекистан

посол

олег мальгинов

мид узбекистана

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, завершающим свою миссию в республике. Об этом министр иностранных дел сообщил в своем Telegram-канале.Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства.Напомним, Олег Мальгинов возглавлял дипмиссию России в Узбекистане с марта 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20250610/malginov-zaversheniye-dipmissii-uzbekistan-49817771.html

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