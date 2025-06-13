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https://uz.sputniknews.ru/20250613/mid-uzbekistana-prizval-izrail-iran-nemedlenno-prekratit-voennye-deystviya-49897385.html
МИД Узбекистана призвал Израиль и Иран немедленно прекратить военные действия
МИД Узбекистана призвал Израиль и Иран немедленно прекратить военные действия
Sputnik Узбекистан
В министерстве подтвердили приверженность укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации конфликта
2025-06-13T16:40+0500
2025-06-13T16:50+0500
иран
израиль
мид узбекистана
политика
конфликт
прекращение огня
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля против Исламской Республики Иран, приведшей к человеческим жертвам и обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.В МИД призывали все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования.В министерстве выражают тревогу в связи с риском дальнейшей эскалации, которая может повлечь за собой широкомасштабную конфронтацию.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.
https://uz.sputniknews.ru/20250613/izrail-nanes-udary-po-obektam-v-irane-podrobnosti-49885832.html
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иран израиль мид узбекистан конфликт призыв прекращение военных действий
иран израиль мид узбекистан конфликт призыв прекращение военных действий

МИД Узбекистана призвал Израиль и Иран немедленно прекратить военные действия

16:40 13.06.2025 (обновлено: 16:50 13.06.2025)
© Пресс-служба МИД Республики УзбекистанЗдание МИД Узбекистана.
Здание МИД Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
© Пресс-служба МИД Республики Узбекистан
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В министерстве подтвердили приверженность укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации конфликта.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля против Исламской Республики Иран, приведшей к человеческим жертвам и обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.
В МИД призывали все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования.

"Призываем все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования", — говорится в заявлении МИД.

В министерстве выражают тревогу в связи с риском дальнейшей эскалации, которая может повлечь за собой широкомасштабную конфронтацию.

"Подтверждаем приверженность укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации конфликта", — подчеркнули в МИД.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.
Удары Израиля по Ирану - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробности
09:47
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