https://uz.sputniknews.ru/20250613/posolstvo-uzbekistan-izrail-prizvalo-grajdan-strany-ukrytsya-bomboubejische-49887500.html
Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности
Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности
Sputnik Узбекистан
В случае необходимости срочной помощи, узбекистанцев попросили незамедлительно обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.
2025-06-13T10:28+0500
2025-06-13T10:28+0500
2025-06-13T11:14+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле призвало своих граждан, находящихся в этой стране, незамедлительно принять меры предосторожности в связи с возможными ракетными обстрелами со стороны Ирана. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале посольства.Посольство призывает граждан Узбекистана в случае ракетных атак незамедлительно укрыться в бомбоубежищах. Также необходимо следить за официальными заявлениями израильского правительства и посольства Узбекистана, за заявлениями и предупреждениями израильского командования тыла. Кроме этого, узбекистанцев просят носить с собой документы, удостоверяющие личность и контактную информацию посольства Узбекистана.В случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле. Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробности• Номера телефонов экстренных служб: 03-672-2466; 03-672-2371; 03-758-5075; 03-758-5076. • Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397.
https://uz.sputniknews.ru/20250613/izrail-nanes-udary-po-obektam-v-irane-podrobnosti-49885832.html
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посольство узбекистан израиль граждане бомбоубежище обращение
посольство узбекистан израиль граждане бомбоубежище обращение
Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности
10:28 13.06.2025 (обновлено: 11:14 13.06.2025)
За помощью узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Посольство Узбекистана в Израиле призвало своих граждан, находящихся в этой стране, незамедлительно принять меры предосторожности в связи с возможными ракетными обстрелами со стороны Ирана. Соответствующее обращение опубликовано
в Telegram-канале посольства.
"ВНИМАНИЕ гражданам Узбекистана, проживающим в Государстве Израиль!!! Уважаемые граждане Республики Узбекистан! В связи с ожидаемыми запусками ракет Посольство Узбекистана еще раз настоятельно рекомендует Вам принять незамедлительные меры предосторожности", — говорится в сообщении.
Посольство призывает граждан Узбекистана в случае ракетных атак незамедлительно укрыться в бомбоубежищах. Также необходимо следить за официальными заявлениями израильского правительства и посольства Узбекистана, за заявлениями и предупреждениями израильского командования тыла.
Кроме этого, узбекистанцев просят носить с собой документы, удостоверяющие личность и контактную информацию посольства Узбекистана.
В случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.
• Номера телефонов экстренных служб: 03-672-2466; 03-672-2371; 03-758-5075; 03-758-5076.
• Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397.