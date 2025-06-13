https://uz.sputniknews.ru/20250613/posolstvo-uzbekistan-izrail-prizvalo-grajdan-strany-ukrytsya-bomboubejische-49887500.html

Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности

Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности

Sputnik Узбекистан

В случае необходимости срочной помощи, узбекистанцев попросили незамедлительно обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.

2025-06-13T10:28+0500

2025-06-13T10:28+0500

2025-06-13T11:14+0500

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израиль

общество

ракета

иран

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле призвало своих граждан, находящихся в этой стране, незамедлительно принять меры предосторожности в связи с возможными ракетными обстрелами со стороны Ирана. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале посольства.Посольство призывает граждан Узбекистана в случае ракетных атак незамедлительно укрыться в бомбоубежищах. Также необходимо следить за официальными заявлениями израильского правительства и посольства Узбекистана, за заявлениями и предупреждениями израильского командования тыла. Кроме этого, узбекистанцев просят носить с собой документы, удостоверяющие личность и контактную информацию посольства Узбекистана.В случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле. Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробности• Номера телефонов экстренных служб: 03-672-2466; 03-672-2371; 03-758-5075; 03-758-5076. • Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397.

https://uz.sputniknews.ru/20250613/izrail-nanes-udary-po-obektam-v-irane-podrobnosti-49885832.html

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