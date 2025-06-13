https://uz.sputniknews.ru/20250613/rossiyskie-voyska-osvobodili-za-nedelyu-neskolko-naselennyx-punktov-dnr-49894830.html
Российские войска освободили за неделю несколько населенных пунктов в ДНР
Российские войска освободили за неделю несколько населенных пунктов в ДНР
Sputnik Узбекистан
В Минобороны России сообщили о количестве населенных пунктов в ДНР, взятых под контроль российскими военными в течение последней недели.
2025-06-13T15:26+0500
2025-06-13T15:26+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР.Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1 435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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днр сво всу россия украина спецоперация безопасность
днр сво всу россия украина спецоперация безопасность
Российские войска освободили за неделю несколько населенных пунктов в ДНР
15:26 13.06.2025 (обновлено: 15:37 13.06.2025)
В Минобороны России сообщили о количестве населенных пунктов в ДНР, взятых под контроль российскими военными в течение последней недели.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.
"В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровское, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства за неделю.
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР.
"За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
Потери противника составили более 1 435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области.
"В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", — сообщает военное ведомство.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
63 395 беспилотных летательных аппаратов;
611 зенитных ракетных комплексов;
23 884 танка и других боевых бронированных машин;
1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 142 орудия полевой артиллерии и минометов;
36 804 единицы специальной военной автомобильной техники.