https://uz.sputniknews.ru/20250613/rossiyskie-voyska-osvobodili-za-nedelyu-neskolko-naselennyx-punktov-dnr-49894830.html

Российские войска освободили за неделю несколько населенных пунктов в ДНР

Российские войска освободили за неделю несколько населенных пунктов в ДНР

Sputnik Узбекистан

В Минобороны России сообщили о количестве населенных пунктов в ДНР, взятых под контроль российскими военными в течение последней недели.

2025-06-13T15:26+0500

2025-06-13T15:26+0500

2025-06-13T15:37+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР.Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1 435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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