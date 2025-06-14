https://uz.sputniknews.ru/20250614/deti-iz-maloobespechennyx-semey-uzbekistana-smogut-besplatno-uchitsya-vuze-malayzii-49912782.html

Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии

Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность между Благотворительным общественным фондом "Вакф" и Международным университетом имени Аль-Бухари о подписании меморандума о сотрудничестве по отбору будущих студентов, организации их обучения.

2025-06-14T11:10+0500

2025-06-14T11:10+0500

2025-06-14T11:18+0500

образование

малайзия

узбекистан

студенты

благотворительность

грант

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0f/20499864_195:487:2971:2048_1920x0_80_0_0_36312622e5628b6d77264569c339a04d.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Дети из малообеспеченных семей Узбекистана получат гранты на обучение в Международном университете Аль-Бухари в Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Возможность предоставления молодежи Узбекистана грантов на обучение в ведущем вузе, обсудили представители благотворительного общественного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана, руководство Международного университета Аль-Бухари в Малайзии и представители Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. Стороны договорились о приеме на конкурсной основе узбекской молодежи, не имеющей возможности получить высшее образование, и детей из малообеспеченных семей, желающих обучаться в Международном университете имени Аль-Бухари, с предоставлением им полной стипендии.Было отмечено, что университет располагает всеми современными возможностями, включая большой кампус, общежитие, спортивный комплекс и научно-исследовательские центры, где предоставляется образование по зарубежным стандартам на основе программы, утвержденной Министерством высшего образования Малайзии.В ходе встречи достигнута договоренность между Благотворительным общественным фондом "Вакф" и Международным университетом имени Аль-Бухари о подписании меморандума о сотрудничестве по отбору будущих студентов, организации их обучения.Международный университет имени Аль-Бухари — частное высшее учебное заведение, основанное в 2010 году и финансируемое на благотворительной основе Фондом Аль-Бухари. Он расположен в городе Алор-Сетаре штата Кедах. В настоящее время университет предоставляет бесплатное образование 1472 студентам из семей с низким доходом из более чем 60 стран мира по 12 программам бакалавриата, 3 программам магистратуры и 2 программам докторантуры в области делового администрирования, международных отношений, экономики, исламских финансов и педагогики.

https://uz.sputniknews.ru/20250523/kuala-lumpur-uzbeksko-malayziyskiy-forum-tsifrovie-texnologii-49510973.html

малайзия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

малайзия образование узбекистан вакф малообеспеченные семьи