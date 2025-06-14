https://uz.sputniknews.ru/20250614/deti-iz-maloobespechennyx-semey-uzbekistana-smogut-besplatno-uchitsya-vuze-malayzii-49912782.html
Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии
Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность между Благотворительным общественным фондом "Вакф" и Международным университетом имени Аль-Бухари о подписании меморандума о сотрудничестве по отбору будущих студентов, организации их обучения.
2025-06-14T11:10+0500
2025-06-14T11:10+0500
2025-06-14T11:18+0500
образование
малайзия
узбекистан
студенты
благотворительность
грант
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Дети из малообеспеченных семей Узбекистана получат гранты на обучение в Международном университете Аль-Бухари в Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Возможность предоставления молодежи Узбекистана грантов на обучение в ведущем вузе, обсудили представители благотворительного общественного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана, руководство Международного университета Аль-Бухари в Малайзии и представители Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. Стороны договорились о приеме на конкурсной основе узбекской молодежи, не имеющей возможности получить высшее образование, и детей из малообеспеченных семей, желающих обучаться в Международном университете имени Аль-Бухари, с предоставлением им полной стипендии.Было отмечено, что университет располагает всеми современными возможностями, включая большой кампус, общежитие, спортивный комплекс и научно-исследовательские центры, где предоставляется образование по зарубежным стандартам на основе программы, утвержденной Министерством высшего образования Малайзии.В ходе встречи достигнута договоренность между Благотворительным общественным фондом "Вакф" и Международным университетом имени Аль-Бухари о подписании меморандума о сотрудничестве по отбору будущих студентов, организации их обучения.Международный университет имени Аль-Бухари — частное высшее учебное заведение, основанное в 2010 году и финансируемое на благотворительной основе Фондом Аль-Бухари. Он расположен в городе Алор-Сетаре штата Кедах. В настоящее время университет предоставляет бесплатное образование 1472 студентам из семей с низким доходом из более чем 60 стран мира по 12 программам бакалавриата, 3 программам магистратуры и 2 программам докторантуры в области делового администрирования, международных отношений, экономики, исламских финансов и педагогики.
https://uz.sputniknews.ru/20250523/kuala-lumpur-uzbeksko-malayziyskiy-forum-tsifrovie-texnologii-49510973.html
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малайзия образование узбекистан вакф малообеспеченные семьи
малайзия образование узбекистан вакф малообеспеченные семьи
Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии
11:10 14.06.2025 (обновлено: 11:18 14.06.2025)
Достигнута договоренность между Благотворительным общественным фондом "Вакф" и Международным университетом имени Аль-Бухари о подписании меморандума о сотрудничестве по отбору будущих студентов, организации их обучения.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik.
Дети из малообеспеченных семей Узбекистана получат гранты на обучение в Международном университете Аль-Бухари в Малайзии, сообщает
ИА "Дунё".
Возможность предоставления молодежи Узбекистана грантов на обучение в ведущем вузе, обсудили представители благотворительного общественного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана, руководство Международного университета Аль-Бухари в Малайзии и представители Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Стороны договорились о приеме на конкурсной основе узбекской молодежи, не имеющей возможности получить высшее образование, и детей из малообеспеченных семей, желающих обучаться в Международном университете имени Аль-Бухари, с предоставлением им полной стипендии.
Было отмечено, что университет располагает всеми современными возможностями, включая большой кампус, общежитие, спортивный комплекс и научно-исследовательские центры, где предоставляется образование по зарубежным стандартам на основе программы, утвержденной Министерством высшего образования Малайзии.
В ходе встречи достигнута договоренность между Благотворительным общественным фондом "Вакф" и Международным университетом имени Аль-Бухари о подписании меморандума о сотрудничестве по отбору будущих студентов, организации их обучения.
"Благотворительный общественный фонд "Вакф" примет заявления и представит список детей из малообеспеченных семей, выразивших намерение учиться в данном вузе в следующем учебном году. Молодые люди, прошедшие первичную проверку документов, пройдут собеседование с приемной комиссией Международного университета Аль-Бухари, и успешные кандидаты смогут стать студентами на грантовой основе",– говорится в сообщении.
Международный университет имени Аль-Бухари — частное высшее учебное заведение, основанное в 2010 году и финансируемое на благотворительной основе Фондом Аль-Бухари. Он расположен в городе Алор-Сетаре штата Кедах. В настоящее время университет предоставляет бесплатное образование 1472 студентам из семей с низким доходом из более чем 60 стран мира по 12 программам бакалавриата, 3 программам магистратуры и 2 программам докторантуры в области делового администрирования, международных отношений, экономики, исламских финансов и педагогики.