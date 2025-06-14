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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250614/rossiyskie-voennye-osvobodili-zelenyy-kut-dnr-49918842.html
Российские военные освободили село Зеленый Кут в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили село Зеленый Кут в ДНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
Нанесены удары по противнику в районе Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.
2025-06-14T15:52+0500
2025-06-14T15:52+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.По данным Минобороны, ВСУ потеряли за сутки в зоне ее ответственности:Накануне российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО — Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.
https://uz.sputniknews.ru/20250613/rossiyskie-voyska-osvobodili-za-nedelyu-neskolko-naselennyx-punktov-dnr-49894830.html
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российские военные зеленый кут днр минобороны украина россия спецоперация
российские военные зеленый кут днр минобороны украина россия спецоперация

Российские военные освободили село Зеленый Кут в ДНР – Минобороны

15:52 14.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Нанесены удары по противнику в районе Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.

Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.
"Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли за сутки в зоне ее ответственности:
до 520 военнослужащих;
шесть боевых бронированных машин;
восемь пикапов;
четыре орудия полевой артиллерии.
Накануне российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО — Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
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