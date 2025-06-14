https://uz.sputniknews.ru/20250614/rossiyskie-voennye-osvobodili-zelenyy-kut-dnr-49918842.html

Российские военные освободили село Зеленый Кут в ДНР – Минобороны

Российские военные освободили село Зеленый Кут в ДНР – Минобороны

Sputnik Узбекистан

Нанесены удары по противнику в районе Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

2025-06-14T15:52+0500

2025-06-14T15:52+0500

2025-06-14T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.По данным Минобороны, ВСУ потеряли за сутки в зоне ее ответственности:Накануне российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО — Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

https://uz.sputniknews.ru/20250613/rossiyskie-voyska-osvobodili-za-nedelyu-neskolko-naselennyx-punktov-dnr-49894830.html

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